Vừa đóng máy 'Câu chuyện Hoa Hồng', Lưu Diệc Phi gây chú ý với loạt ảnh 'hệt như mối tình đầu' ở tuổi 36

Lưu Diệc Phi đã chia sẻ bộ ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân vào tối ngày 27/11. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng và ngay lập tức nhận được hàng chục nghìn lượt bình luận.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chia sẻ bộ ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân. Nữ diễn viên gây ấn tượng khi mặc áo sơ mi in họa tiết kết hợp quần jean ống rộng màu xanh. Ngoài ra, "nữ thần tỷ tỷ" còn kết hợp với chiếc thắt lưng và vòng cổ đá quý cùng chiếc nhẫn bản to ở ngón giữa, toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Nữ diễn viên “Hoa Mộc Lan” để tóc xõa bồng bềnh thể hiện khí chất tao nhã và nữ tính. Khi chụp ảnh, đôi mắt Lưu Diệc Phi ánh lên chút cười, khiến cô trông càng thêm quyến rũ.

Ở tuổi 36, Lưu Diệc Phi vẫn giữ sức hút lớn trong làng giải trí. Nữ diễn viên ít đóng phim, dành thời gian cho cuộc sống riêng nhưng luôn được các đơn vị, nhãn hàng săn đón. Ở mảng quảng cáo, cô đắt show sự kiện, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế, trong đó có Louis Vuitton. Gần 3 năm qua, Diệc Phi làm gương mặt ảnh bìa cho gần 10 tạp chí danh tiếng, nổi bật có Vogue, Elle, Marie Claire và Harper's Bazaar.

Vừa qua, Lưu Diệc Phi đóng máy phim Câu chuyện hoa hồng. Đây là dự án phim được chuyển thể tiểu thuyết của Diệc Thư, kể về Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi đóng). Cô gái vốn xuất thân trong gia đình gia giáo, từ nhỏ được cưng chiều. Khi lớn lên, Diệc Mai có những mối tình đầu đời, bước vào hôn nhân nhưng không may đổ vỡ. Diệc Mai từ đó quyết định thay đổi quan điểm sống, tập trung vào công việc ngày đêm cho đến khi gặp được bạn tâm giao Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa). Câu chuyện hoa hồng là dự án thứ 3 Lưu Diệc Phi tham gia trong lần trở lại màn ảnh nhỏ sau Mộng hoa lục và Đi đến nơi có gió. Nữ diễn viên chứng tỏ sức hút của mình với khán giả truyền hình sau thời gian chỉ đóng điện ảnh.

Vẻ ngoài hiện tại của Lâm Canh Tân gây tranh cãi, 'quá chênh lệch' khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi Mới đây, đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng hợp tác cùng Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh, Lâm Nhất,... đã chính thức đóng máy sau khoảng 6 tháng ghi hình vất vả.

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