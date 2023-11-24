Vẻ ngoài hiện tại của Lâm Canh Tân gây tranh cãi, 'quá chênh lệch' khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 24/11/2023 14:56

Mới đây, đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng hợp tác cùng Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh, Lâm Nhất,... đã chính thức đóng máy sau khoảng 6 tháng ghi hình vất vả.

Thông tin về dự án Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi gần đây khiến khán giả vô cùng thích thú và trông đợi. "Thần tiên tỷ tỷ" lần này đóng cùng dàn nam thần đình đám, trong đó gây bất ngờ khi có sự góp mặt của Lâm Canh Tân. Song, điều khiến người xem tranh luận hiện nay lại chính là ngoại hình có phần đẹp ra của nam diễn viên.

Vẻ ngoài hiện tại của Lâm Canh Tân gây tranh cãi, 'quá chênh lệch' khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Trong Câu Chuyện Hoa Hồng, Lâm Canh Tân đảm nhận vai chồng cũ của Lưu Diệc Phi. Những hình ảnh của anh trên poster được khen ngợi khá nhiều, khán giả đều cho rằng nam diễn viên đã trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc sau khi tích cực giảm cân.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lâm Canh Tân được tung lên mạng, cư dân mạng lại tỏ ý không hài lòng, họ cảm thấy bản thân như đang bị... lừa dối. 

Vẻ ngoài hiện tại của Lâm Canh Tân gây tranh cãi, 'quá chênh lệch' khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Lâm Canh Tân trong hình mặc một chiếc áo phông trắng bên trong với áo khoác có mũ trùm đầu, trông khá năng động, tuy nhiên gương mặt có nhiều nếp nhăn, bọng mắt và quầng thâm dưới mắt lộ rõ khiến không ít người không khỏi chưng hửng, nhìn kiểu gì cũng khó lòng tưởng tượng ra được Lâm Canh Tân đang hóa thân vào một chàng trai sinh viên đại học. 

Vẻ ngoài hiện tại của Lâm Canh Tân gây tranh cãi, 'quá chênh lệch' khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Câu Chuyện Hoa Hồng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư, kể về hành trình trưởng thành, cuộc đời của nữ chính Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi). Sau khi tốt nghiệp, cô vô tình gặp được tiền bối Phương Diệp Văn - một chàng trai hiền lành, dịu dàng, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân và có với nhau một đứa con. Ban đầu mối quan hệ của họ rất ngọt ngào nhưng sau cùng vẫn tan vỡ vì sở thích khác biệt, không tìm được tiếng nói chung. 

Rộ tin Lâm Canh Tân từ chối quay cùng Dương Tử, Thanh Trâm Hành tiếp tục 'đắp chiếu'?

Rộ tin Lâm Canh Tân từ chối quay cùng Dương Tử, Thanh Trâm Hành tiếp tục 'đắp chiếu'?

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin nam diễn viên Lâm Canh Tân sẽ không diễn Thanh Trâm Hành cùng với Dương Tử nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Canh Tân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Lâm Canh Tân từ chối quay cùng Dương Tử, Thanh Trâm Hành tiếp tục 'đắp chiếu'?

Rộ tin Lâm Canh Tân từ chối quay cùng Dương Tử, Thanh Trâm Hành tiếp tục 'đắp chiếu'?

Vừa tung ảnh hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' vì điều này

Vừa tung ảnh hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' vì điều này

Lâm Canh Tân bị 'tóm sống' khi tình tứ bên bạn gái kém 11 tuổi, ghi điểm khi làm điều này với đàng gái

Lâm Canh Tân bị 'tóm sống' khi tình tứ bên bạn gái kém 11 tuổi, ghi điểm khi làm điều này với đàng gái

Lâm Canh Tân điển trai, phong độ trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số ngân thập

Lâm Canh Tân điển trai, phong độ trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số ngân thập

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ có hành động này cho người hâm mộ trong dịp Trung Thu

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ có hành động này cho người hâm mộ trong dịp Trung Thu

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn