Mới đây, đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng hợp tác cùng Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh, Lâm Nhất,... đã chính thức đóng máy sau khoảng 6 tháng ghi hình vất vả.

Thông tin về dự án Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi gần đây khiến khán giả vô cùng thích thú và trông đợi. "Thần tiên tỷ tỷ" lần này đóng cùng dàn nam thần đình đám, trong đó gây bất ngờ khi có sự góp mặt của Lâm Canh Tân. Song, điều khiến người xem tranh luận hiện nay lại chính là ngoại hình có phần đẹp ra của nam diễn viên.

Trong Câu Chuyện Hoa Hồng, Lâm Canh Tân đảm nhận vai chồng cũ của Lưu Diệc Phi. Những hình ảnh của anh trên poster được khen ngợi khá nhiều, khán giả đều cho rằng nam diễn viên đã trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc sau khi tích cực giảm cân.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lâm Canh Tân được tung lên mạng, cư dân mạng lại tỏ ý không hài lòng, họ cảm thấy bản thân như đang bị... lừa dối.

Lâm Canh Tân trong hình mặc một chiếc áo phông trắng bên trong với áo khoác có mũ trùm đầu, trông khá năng động, tuy nhiên gương mặt có nhiều nếp nhăn, bọng mắt và quầng thâm dưới mắt lộ rõ khiến không ít người không khỏi chưng hửng, nhìn kiểu gì cũng khó lòng tưởng tượng ra được Lâm Canh Tân đang hóa thân vào một chàng trai sinh viên đại học.

Câu Chuyện Hoa Hồng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư, kể về hành trình trưởng thành, cuộc đời của nữ chính Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi). Sau khi tốt nghiệp, cô vô tình gặp được tiền bối Phương Diệp Văn - một chàng trai hiền lành, dịu dàng, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân và có với nhau một đứa con. Ban đầu mối quan hệ của họ rất ngọt ngào nhưng sau cùng vẫn tan vỡ vì sở thích khác biệt, không tìm được tiếng nói chung.

Rộ tin Lâm Canh Tân từ chối quay cùng Dương Tử, Thanh Trâm Hành tiếp tục 'đắp chiếu'? Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin nam diễn viên Lâm Canh Tân sẽ không diễn Thanh Trâm Hành cùng với Dương Tử nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ve-ngoai-hien-tai-cua-lam-canh-tan-gay-tranh-cai-qua-chenh-lech-khi-ung-canh-luu-diec-phi-633118.html