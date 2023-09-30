Lâm Canh Tân điển trai, phong độ trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes số ngân thập

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Lâm Canh Tân trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes ngân thập (số tháng 10/2023). Trong trang phục thu – đông đầy trầm ấm, anh chàng gây ấn tượng với vẻ ngoài cuốn hút, điển trai và lịch lãm.

Thời gian gần đây, Lâm Canh Tân gây chú ý khi hợp tác với Lưu Diệc Phi và Hoắc Kiến Hoa trong dự án Câu Chuyện Hoa Hồng. Ở poster nhân vật đầu tiên của Lâm Canh Tân trên phim được khán giả khen ngợi có ngoại hình và trạng thái đều rất tốt.

Theo đó, ngoại hình của Lâm Canh Tân trong Câu Chuyện Hoa Hồng không còn mũm mĩm, xuống sắc mà đã giảm cân, trông tươi trẻ và phong độ hơn rất nhiều. Trong khi đó, lúc tái hợp cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, nam diễn viên lại lộ nhiều dấu hiệu của việc tăng cân quá đà, trạng thái mệt mỏi.

Điều này từng khiến không ít netizen tranh cãi cho rằng phải chăng nam diễn viên có sự phân biệt đối xử với 2 nàng tiểu hoa Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh. Xét về mức độ quan tâm, 2 dự án đều gần như ngang nhau, trong khi Dữ Phượng Hành còn là màn tái hợp đặc biệt, khó có thể xảy ra thêm lần nữa của cặp đôi Sở Kiều Truyện. Chính vì vậy, không ít khán giả chỉ trích, chê bai sự ‘trồi sụt’ về thái độ diễn xuất của Lâm Canh Tân.

Lâm Canh Tân được khán giả biết đến nhiều nhất khi tham gia dự án Bộ Bộ Kinh Tâm vào năm 2011. Bộ phim đã tạo nên một cơn sốt màn ảnh trong suốt thời gian phát sóng. Thành công của bộ phim đã đưa Lâm Canh Tân đến gần hơn với người hâm mộ.

Nhờ khả năng diễn xuất đầy nội lực, Lâm Canh Tân từng được xem là một trong Tân tứ đại tiểu sinh Trung Quốc năm 2011. Sau khi đã có ‘đòn bẩy’ từ bộ phim trên, anh chàng bắt đầu có tên trong nhiều dự án phim nổi tiếng.