Lâm Canh Tân bị 'tóm sống' khi tình tứ bên bạn gái kém 11 tuổi, ghi điểm khi làm điều này với đàng gái

Mới đây, loạt ảnh từ buổi hẹn hò của Lâm Canh Tân và nữ ca sĩ Sử Nhuế Y kém 11 tuổi được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước những hình ảnh từ buổi hẹn hò của Lâm Canh Tân và nữ ca sĩ kém 11 tuổi - Sử Nhuế Y. Cụ thể, cả hai nghệ sĩ đã lọt vào ống kính của các tay săn ảnh trong 1 lần đi mua sắm. Ở trung tâm thương mại, Lâm Canh Tân "ghi điểm" khi có loạt hành động ga lăng dành cho chân dài 9X như kiên nhẫn chờ cô thử trang phục, thanh toán hóa đơn, xách đồ cho đàng gái… Sau đó, họ cùng nhau đi ăn tối và mát xa trước khi trở về nhà.

Vài ngày sau đó, cặp đôi tin đồn lại được cánh săn ảnh tiếp tục bắt gặp trong 1 buổi hẹn hò khác. Lần này, Sử Nhuế Y diện bộ trang phục do Lâm Canh Tân mua tặng trong lần đi mua sắm trước đó, cùng nam diễn viên điển trai đi ăn tối rồi tụ tập hát karaoke với bạn bè tới tận sáng sớm hôm sau.

Đến thời điểm hiện tại, phía 2 nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng về thông tin hẹn hò do tờ Sohu đăng tải. Lâm Canh Tân nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ những tác phẩm truyền hình ăn khách như Sở Kiều Truyện, Võ Thần Triệu Tử Long… Anh được mệnh danh là "nam thần sát gái nhất Cbiz" sau khi dính cả tá tin tình ái với hàng loạt mỹ nhân như Yoona (SNSD), Châu Đông Vũ, Vương Lệ Khôn, Cái Nguyệt Hy và 2 mỹ nhân chưa rõ danh tính. Trong khi đó, Sử Nhuế Y chính thức bước chân vào làng giải trí hồi năm 2018 với vai trò ca sĩ. Cô từng tham gia show sống còn nổi tiếng Sáng Tạo Doanh hồi năm 2020 nhưng không giành được suất ra mắt trong đội hình của nhóm nhạc chiến thắng. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, người đẹp 9X còn tham gia diễn xuất trong 1 tác phẩm truyền hình trong năm nay.

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này Dương Tử hiện đã hoàn tất quá trình quay Thừa Hoan Ký cùng Hứa Khải, chỉ đang đợi phim lên sóng. Thay vì đào đoàn phim mới, nữ diễn viên được cho là sẽ dành thời gian để quay bù Thanh Trâm Hành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-canh-tan-bi-tom-song-khi-tinh-tu-ben-ban-gai-kem-11-tuoi-ghi-iem-khi-lam-ieu-nay-voi-ang-gai-622938.html