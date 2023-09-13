Nhan sắc Lâm Canh Tân gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Lưu Diệc Phi, người hâm mộ bất ngờ đòi lại công bằng cho Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 13/09/2023 09:58

Màn 'lột xác' đầy bất ngờ của Lâm Canh Tân đang khiến netizen tranh cãi kịch liệt.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng chính thức công bố dàn diễn viên tham gia phim gồm Lưu Diệc Phi, Đồng Đại Vĩ, Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Bành Quán Anh, Lâm Nhất, Vạn Thiến… và một số diễn viên khác.

“Câu chuyện hoa hồng" xoay quanh cuộc đời của Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi thủ vai), biệt danh là Rose (hoa hồng), sinh ra trong một gia đình tri thức, được cha mẹ và anh trai yêu thương bảo bọc từ nhỏ.

Nhan sắc Lâm Canh Tân gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Lưu Diệc Phi, người hâm mộ bất ngờ đòi lại công bằng cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
“Câu chuyện hoa hồng" xoay quanh cuộc đời của Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi thủ vai)

Cuộc đời của Diệc Mai gắn liền với những cuộc tình mang nhiều màu sắc khác nhau. Trong phim, Diệc Mai gặp gỡ, gắn bó với 4 người đàn ông. Mỗi người đàn ông bước qua cuộc đời đều để lại dấu ấn và giúp Diệc Mai trưởng thành. 

Trong đó, Hoàng Diệc Mai kết hôn với người anh dịu dàng Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân thủ vai). Cũng như mọi cặp vợ chồng trẻ, Diệc Mai và Hiệp Văn cũng đối mặt với những vấn đề khó khăn của cuộc sống khi chung sống một nhà. Không thể dung hòa những khác biệt, họ quyết định ly hôn. 

Nhan sắc Lâm Canh Tân gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Lưu Diệc Phi, người hâm mộ bất ngờ đòi lại công bằng cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Hoàng Diệc Mai kết hôn với người anh dịu dàng Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân thủ vai).

Đáng chú ý, nhan sắc của Lâm Canh Tân trong dự án lần này gây tranh cãi kịch liệt, khán giả cho rằng ngoại hình của nam diễn viên đẹp ra đến bất ngờ.

Nhan sắc Lâm Canh Tân gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Lưu Diệc Phi, người hâm mộ bất ngờ đòi lại công bằng cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Nhan sắc của Lâm Canh Tân trong dự án lần này gây tranh cãi kịch liệt
Nhan sắc Lâm Canh Tân gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Lưu Diệc Phi, người hâm mộ bất ngờ đòi lại công bằng cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4
Khán giả cho rằng ngoại hình của nam diễn viên đẹp ra đến bất ngờ.

Cụ thể không ít khán giả phát hiện sự đổi khác rõ rệt về ngoại hình của Lâm Canh Tân trong 2 dự án, từ Dữ Phượng Hành sang Câu Chuyện Hoa Hồng. Ở phim cổ trang Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân từng bị chê bai vì vẻ ngoài kém sắc, béo lên trông thấy và trông lệch pha hẳn so với Triệu Lệ Dĩnh, dù anh thực chất kém nàng tiểu hoa 1 tuổi. Thời điểm đó nhiều người tràn vào kêu gọi “giải cứu Triệu Lệ Dĩnh” vì cho rằng ngoại hình Lâm Canh Tân không xứng đóng cặp với mỹ nhân họ Triệu.

Nhan sắc Lâm Canh Tân gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Lưu Diệc Phi, người hâm mộ bất ngờ đòi lại công bằng cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
 Ở phim cổ trang Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân từng bị chê bai vì vẻ ngoài kém sắc, béo lên trông thấy và trông lệch pha hẳn so với Triệu Lệ Dĩnh.

Còn trong Câu Chuyện Hoa Hồng cùng nữ chính Lưu Diệc Phi, nhiều cư dân mạng "giật mình" khi Lâm Canh Tân không còn mũm mĩm, xuống sắc nữa mà đã giảm cân, trông tươi trẻ và phong độ hơn rất nhiều. Không ít ý kiến nghi ngờ xuất hiện, cho rằng phải chăng nam diễn viên có sự phân biệt đối xử với 2 nàng tiểu hoa hàng đầu lứa 85 hay không. 

Nhan sắc Lâm Canh Tân gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Lưu Diệc Phi, người hâm mộ bất ngờ đòi lại công bằng cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6
Nhiều cư dân mạng "giật mình" khi Lâm Canh Tân không còn mũm mĩm, xuống sắc nữa mà đã giảm cân, trông tươi trẻ và phong độ hơn rất nhiều trong Câu Chuyện Hoa Hồng.

Trong thời gian tới, Dữ Phượng Hành và Câu Chuyện Hoa Hồng, tuy thuộc thể loại và có hướng phát sóng khác nhau nhưng đều sẽ được netizen trông ngóng, soi xét đến từng chi tiết, nhất là khi đều có cùng nam chính là Lâm Canh Tân.

Lâm Canh Tân, sinh năm 1988, được khán giả biết đến từ vai diễn thập tứ a ca trong phim truyền hình Bộ Bộ Kinh Tâm phát sóng năm 2011. Nhờ khả năng diễn xuất đầy nội lực, Lâm Canh Tân từng được xem là một trong Tân tứ đại tiểu sinh Trung Quốc năm 2011. Sau khi đã có “đòn bẩy” từ bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm, Lâm Canh Tân bắt đầu có tên trong nhiều dự án phim nổi tiếng.

Nhan sắc Lâm Canh Tân gây tranh cãi khi sánh đôi cùng Lưu Diệc Phi, người hâm mộ bất ngờ đòi lại công bằng cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7
Lâm Canh Tân, sinh năm 1988, được khán giả biết đến từ vai diễn thập tứ a ca trong phim truyền hình Bộ Bộ Kinh Tâm phát sóng năm 2011.
Vì sao dân tình trông ngóng 'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lên sóng?

Vì sao dân tình trông ngóng 'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lên sóng?

Dù chưa thể ấn định được lịch lên sóng nhưng cho đến hiện tại, "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh vẫn nằm trong top được khán giả quan tâm và mong ngóng.

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