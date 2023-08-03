Không còn là tin đồn, Lâm Canh Tân chính là 'chồng' của Lưu Diệc Phi trong dự án mới?

Sự trở lại với Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn của công chúng.

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã chính thức xác nhận sẽ trở thành nữ chính trong dự án phim Câu Chuyện Hoa Hồng. Bên cạnh đó, phía phòng làm việc của Lâm Canh Tân đã đăng tải đoạn video nhật ký làm việc của nam diễn viên. Trong đó có cảnh anh chàng xuất hiện trên phim trường Câu Chuyện Hoa Hồng với tạo hình của Phương Hiệp Văn. Đây là phân cảnh Phương Hiệp Văn cầm một bông hồng vàng ngồi chờ Hoàng Diệc Mai.

Với tiết lộ này, nhiều khán giả mong đợi sắp tới sẽ được thấy hôn lễ của Lưu Diệc Phi và Lâm Canh Tân trên màn ảnh. Theo thông tin được đưa ra trước đó, Hoàng Diệc Mai và Phương Hiệp Văn sẽ có với nhau một cô con gái. Đáng tiếc cuộc hôn nhân của cả hai không kéo dài được lâu. Tuy nhiên, đây cũng là sóng gió giúp cho nữ chính trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn trong bước đường sau này.

Câu Chuyện Hoa Hồng là bộ phim xoay quanh nữ chính Hoàng Diệc Mai – một cô gái xuất thân thư hương thế gia. Từ một cô gái trẻ ngây thơ, Diệc Mai dần trưởng thành và làm mẹ đơn thân. Những sóng gió trong cuộc sống và cả tình cảm giúp cô gái năm nào trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập.

Đáng chú ý, 3 anh chàng có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời Hoàng Diệc Mai là Trang Quốc Đống (người theo đuổi nữ chính), Phương Hiệp Văn (chồng nữ chính) và Phổ Gia Minh (người đàn ông tri kỷ của nữ chính). Đến nay, thông tin về Phương Hiệp Văn – chồng Hoàng Diệc Mai đã chính thức hé lộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-con-la-tin-on-lam-canh-tan-chinh-la-chong-cua-luu-diec-phi-trong-du-an-moi-607266.html