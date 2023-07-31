Nguỵ Đại Huân 'chạm mặt' tình cũ Lưu Diệc Phi, sắp hợp tác trong Yêu Tinh bản Trung?

Sao quốc tế 31/07/2023 22:57

Cư dân mạng đang vô cùng hào hứng ghép "Mạnh Yến Thần" Ngụy Đại Huân với bạn trai Lưu Diệc Phi là Lý Hiện đóng "Yêu Tinh" bản Trung.

Mới đây, trên mạng bất ngờ xuất hiện cuộc bình chọn vai chính cho dự án Yêu Tinh bản Trung. Theo đó, dân tình đều đề cử Ngụy Đại Huân vào vai Yêu Tinh trong khi đó vai nữ chính sẽ do Triệu Kim Mạch đảm nhận. Thậm chí poster phim cũng đã được CĐM yêu phim photoshop hoàn chỉnh và cực phù hợp.

Nguỵ Đại Huân 'chạm mặt' tình cũ Lưu Diệc Phi, sắp hợp tác trong Yêu Tinh bản Trung? - Ảnh 1
 Yêu Tinh bản Hàn là bộ phim gây sốt suốt 1 thời gian dài
Nguỵ Đại Huân 'chạm mặt' tình cũ Lưu Diệc Phi, sắp hợp tác trong Yêu Tinh bản Trung? - Ảnh 2
 Poster được mọt phim nhiệt tình photoshop

Bên cạnh đó, vai Thần Chết được đề cử cho nam thần Lý Hiện. Trước đó anh chàng đã rất thành công với Đi Đến Nơi Có Gió hợp tác cùng Lưu Diệc Phi. Ngoài ra, tương tác cực ngọt của anh chàng và Ngụy Đại Huân trong sự kiện mới đây cũng khiến dân tình "lên thuyền" nhiệt liệt.

Một số ý kiến của cư dân mạng trước màn đề cử này:

- Ngụy Đại Huân đúng chuẩn chú Yêu Tinh bản Trung luôn ấy, vừa nghiêm tục lại vừa có nét hài hước.

- Đạo diễn chốt dàn cast này đi, không còn ai phù hợp hơn nữa đâu. 

- Để Ngụy Đại Huân và Lý Hiện tấu hài thì đảm bảo phim thành công đó nha, vừa đẹp lại có diễn xuất tốt nữa. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề cử của cư dân mạng, đến nay dự án "Yêu Tinh" bản Trung vẫn chưa có thông tin chính thức về việc remake cũng như dàn diễn viên tham gia. 

Nguỵ Đại Huân sinh năm 1989, con trai ông Ngụy Thiệu Lâm - chủ sở hữu 18 công ty lớn tại Trung Quốc, nhưng anh ít khoe khoang cuộc sống giàu có mà luôn sống tiết kiệm, không phô trương. Tuy nhiên, khi bạn bè gặp khó khăn, anh luôn rộng rãi giúp đỡ.

Nguỵ Đại Huân 'chạm mặt' tình cũ Lưu Diệc Phi, sắp hợp tác trong Yêu Tinh bản Trung? - Ảnh 3

Ngoài ra, anh cũng được biết đến là “chàng trai bảo tàng” nhờ ngoại hình điển trai, tính cách tốt, lịch thiệp. Trên show giải trí, anh được yêu thích vì sự hài hước và luôn đối xử dịu dàng với phái nữ.

Nguỵ Đại Huân 'chạm mặt' tình cũ Lưu Diệc Phi, sắp hợp tác trong Yêu Tinh bản Trung? - Ảnh 4

Lý Hiện là diễn viên thực lực nổi lên như một hiện tượng sau cơn sốt của bộ phim Cá mực hầm mật​. Sau bộ phim, Lý Hiện còn được mệnh danh là “Bạn trai tháng 7”, chính thức trở thành nam thần màn ảnh Cbiz, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn. 

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Từ khóa:   Nguỵ Đại Huân Lý Hiện Yêu Tinh bản Trung sao hoa ngữ sao quốc tế

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