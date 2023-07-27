Gây sốt tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng khiến netizen ngỡ ngàng khi công khai 'bóc mẽ' tính cách của Lưu Diệc Phi

Cụ thể, trong một đoạn clip phỏng vấn tại Cannes năm nay, nữ diễn viên Phạm Băng Băng tiết lộ đàn em Lưu Diệc Phi từng tặng cho mình một món quà quý giá.

Phạm Băng Băng trên thảm đỏ của LHP Cannes

Theo lời Phạm Băng Băng, hậu bối là một người cực kỳ có tâm, khi chọn một chai tinh chất dưỡng mắt loạt tốt để tặng cho đàn chị. Đặc biệt, khi được MC ngỏ lời xin chai mỹ phẩm ấy, nữ thần đã từ chối và cho biết đó là món quà mình rất quý.