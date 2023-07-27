Gây sốt tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng khiến netizen ngỡ ngàng khi công khai 'bóc mẽ' tính cách của Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 27/07/2023 19:00

Tại LHP Cannes vừa qua, người đẹp họ Phạm gây chú ý khi bất ngờ nhắc đến thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi.

Cụ thể, trong một đoạn clip phỏng vấn tại Cannes năm nay, nữ diễn viên Phạm Băng Băng tiết lộ đàn em Lưu Diệc Phi từng tặng cho mình một món quà quý giá. 

Gây sốt tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng khiến netizen ngỡ ngàng khi công khai 'bóc mẽ' tính cách của Lưu Diệc Phi - Ảnh 1
Phạm Băng Băng trên thảm đỏ của LHP Cannes

Theo lời Phạm Băng Băng, hậu bối là một người cực kỳ có tâm, khi chọn một chai tinh chất dưỡng mắt loạt tốt để tặng cho đàn chị. Đặc biệt, khi được MC ngỏ lời xin chai mỹ phẩm ấy, nữ thần đã từ chối và cho biết đó là món quà mình rất quý. 

Gây sốt tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng khiến netizen ngỡ ngàng khi công khai 'bóc mẽ' tính cách của Lưu Diệc Phi - Ảnh 2
Thần tiên tỷ tỷ được đàn chị khen ngợi vì có tâm 

Trước lời chia sẻ của Phạm Băng Băng, có thể thấy mối quan hệ của 2 sao nữ vô cùng tốt đẹp. Cư dân mạng kỳ vọng 2 mỹ nhân sẽ có dịp hợp tác trong một sản phẩm nghệ thuật trong tương lai. Thời gian gần đây, Lưu Diệc Phi đã nhập đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng, đóng cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân. 

Gây sốt tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng khiến netizen ngỡ ngàng khi công khai 'bóc mẽ' tính cách của Lưu Diệc Phi - Ảnh 3Gây sốt tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng khiến netizen ngỡ ngàng khi công khai 'bóc mẽ' tính cách của Lưu Diệc Phi - Ảnh 4

Phạm Băng Băng đang tích cực tham gia các sự kiện thương hiệu, thỉnh thoảng đảm nhiệm các vai diễn nhỏ. Nhắc đến "Phạm gia", người hâm mộ sẽ nghĩ tới biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ Trung. Thuở còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên phim Hoàn Châu Cách Cách trở thành trung tâm của mọi sự chú ý nhờ visual sang chảnh ngút ngàn cùng trang phục lộng lẫy, đủ sức lu mờ tất cả các đồng nghiệp đứng kế bên.

Gây sốt tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng khiến netizen ngỡ ngàng khi công khai 'bóc mẽ' tính cách của Lưu Diệc Phi - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng chung khung hình trong 1 sự kiện nhiều năm trước

Trong một sự kiện diễn ra cách đây nhiều năm, "Thần tiên tỷ tỷ" khi ấy còn non trẻ, được dịp diện kiến "Song Băng" - Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng. So về danh tiếng và thâm niên, Lưu Diệc Phi ắt hẳn kém miếng và lép vế toàn tập so với Phạm Gia, song khí chất và nhan sắc lúc bấy giờ của mỹ nhân phim Hoa Mộc Lan vẫn được đánh giá cao. 

Lưu Diệc Phi và 'bản sao' khi chung khung hình gây nhiều tranh cãi

Lưu Diệc Phi và 'bản sao' khi chung khung hình gây nhiều tranh cãi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi với Vương Sở Nhiên. Nhan sắc của 'bản sao' Lưu Diệc Phi gây tranh cãi dữ dội.

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