Gây sốt tại LHP Cannes, Phạm Băng Băng khiến netizen ngỡ ngàng khi công khai 'bóc mẽ' tính cách của Lưu Diệc Phi

Phạm Băng Băng đang tích cực tham gia các sự kiện thương hiệu, thỉnh thoảng đảm nhiệm các vai diễn nhỏ. Nhắc đến "Phạm gia", người hâm mộ sẽ nghĩ tới biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ Trung. Thuở còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên phim Hoàn Châu Cách Cách trở thành trung tâm của mọi sự chú ý nhờ visual sang chảnh ngút ngàn cùng trang phục lộng lẫy, đủ sức lu mờ tất cả các đồng nghiệp đứng kế bên.

Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng chung khung hình trong 1 sự kiện nhiều năm trước

Trong một sự kiện diễn ra cách đây nhiều năm, "Thần tiên tỷ tỷ" khi ấy còn non trẻ, được dịp diện kiến "Song Băng" - Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng. So về danh tiếng và thâm niên, Lưu Diệc Phi ắt hẳn kém miếng và lép vế toàn tập so với Phạm Gia, song khí chất và nhan sắc lúc bấy giờ của mỹ nhân phim Hoa Mộc Lan vẫn được đánh giá cao.