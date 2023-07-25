Choáng trước gia thế khủng của Lưu Diệc Phi: Hóa ra khí chất 'thần tiên' cũng từ đây mà ra!

Sao quốc tế 25/07/2023 10:13

Không chỉ nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp nổi bật, Lưu Diệc Phi còn khiến nhiều người ghen tị khi được sinh trưởng trong gia đình danh gia vọng tộc.

Sinh ra trong một gia đình truyền thống khá giả, được một đại gia nhận làm con gái nuôi, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, ghen tỵ với may mắn và hạnh phúc của mình.

 

Choáng trước gia thế khủng của Lưu Diệc Phi: Hóa ra khí chất 'thần tiên' cũng từ đây mà ra! - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, ghen tỵ với may mắn và hạnh phúc của mình

Lưu Diệc Phi, tên thật là An Phượng, sinh năm 1987 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ cô là diễn viên múa có tiếng, bà từng mở lớp dạy múa tại Vũ Hán, Hồ Bắc. Còn cha của Lưu Diệc Phi, An Thiếu Khang, là phó trưởng khoa tiếng Pháp của Đại học Vũ Hán, sau trở thành Tổng thư ký đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. 

Choáng trước gia thế khủng của Lưu Diệc Phi: Hóa ra khí chất 'thần tiên' cũng từ đây mà ra! - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi và mẹ 

 

Năm 1995, cô bé 8 tuổi Lưu Diệc Phi tham gia cuộc thi "Người mẫu thời trang" dành cho trẻ em và đạt Cúp. Cô bé giành vị trí quán quân với trình độ xuất sắc và thể trạng tuyệt vời trong số hơn 1.800 trẻ em tham gia. Biến cố xảy đến với gia đình cô hai năm sau đó, cha mẹ ly hôn, Lưu Diệc Phi theo mẹ tới Mỹ sinh sống.

Choáng trước gia thế khủng của Lưu Diệc Phi: Hóa ra khí chất 'thần tiên' cũng từ đây mà ra! - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi tham gia cuộc thi "Người mẫu thời trang" dành cho trẻ em và đạt Cúp

Xem qua bày trí trong nhà của Lưu Diệc Phi khi cô còn nhỏ vô cùng sang trọng, có thể thấy gia đình nữ diễn viên rất giàu có. Qua những bức ảnh được chia sẻ, các đường nét trên khuôn mặt của Lưu Diệc Phi khi còn nhỏ rất thanh tú, gần giống như khi lớn lên, đều để tóc dài đen nhánh, giống như một tiểu công chúa.

Choáng trước gia thế khủng của Lưu Diệc Phi: Hóa ra khí chất 'thần tiên' cũng từ đây mà ra! - Ảnh 4
Ngôi nhà của Lưu Diệc Phi lúc nhỏ thể hiện phần nào cuộc sống khá giả của cô 

Bởi vì ảnh chụp của thời đại đó rất kém, cho dù bức ảnh được chụp tốt, chúng sẽ bị mờ theo thời gian. Tuy nhiên, những bức ảnh thời thơ ấu của Lưu Diệc Phi lại rất rõ ràng. Đây không phải là thứ mà một chiếc máy ảnh bình thường có thể chụp được. Mặc dù sau này cha mẹ ly hôn nhưng Lưu Diệc Phi vẫn có cuộc sống vô cùng đủ đầy.

Choáng trước gia thế khủng của Lưu Diệc Phi: Hóa ra khí chất 'thần tiên' cũng từ đây mà ra! - Ảnh 5
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