Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng rỡ qua cam thường, biểu cảm khó đỡ gây chú ý

Sao quốc tế 28/11/2023 17:17

Vừa qua, Lưu Diệc Phi thu hút sự chú ý của công chúng khi cập nhật một loạt ảnh xinh đẹp của mình trên trang cá nhân.

Vừa qua, Lưu Diệc Phi ghi điểm với người hâm mộ bởi vẻ ngoài rạng rỡ trong trang phục rực rỡ nhưng không kém phần thanh lịch.

Đặc biệt qua cam thường, Lưu Diệc Phi khiến nhiều người trầm trồ với ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn, vóc dáng thon gọn và thần thái cuốn hút. Cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi người đẹp Mộng Hoa Lục trẻ trung hơn tuổi, không ngờ rằng cô đã bước sang độ tuổi U40.

Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng rỡ qua cam thường, biểu cảm khó đỡ gây chú ý - Ảnh 1Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng rỡ qua cam thường, biểu cảm khó đỡ gây chú ý - Ảnh 2

Ngoài ra, khoảnh khắc Lưu Diệc Phi có biểu cảm hoảng hốt khi xem điện thoại trên khán đài cũng khiến không ít người thích thú, bàn luận lý do rôm rả trên mạng xã hội. Tại đây, biểu cảm thảng thốt đến hốt hoảng của Lưu Diệc Phi khi nhìn vào điện thoại khiến nhiều người quan tâm, thắc mắc không biết người đẹp đang xem gì mà lại có biểu cảm lạ đến thế.

Đặc biệt, nhan sắc bất bại qua cam thường của Lưu Diệc Phi nhận được nhiều lời khen. Các đường nét nổi bật trên gương mặt của cô như đôi mắt sáng, sống mũi cao đều mang đến cho người ta cảm giác "vô thực".

Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng rỡ qua cam thường, biểu cảm khó đỡ gây chú ý - Ảnh 3

Hiện tại, bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính đã chính thức đóng máy và bắt đầu bước vào giai đoạn hậu kỳ. Nếu thuận lợi, dự án truyền hình này được dự kiến được lên sóng vào Quý 1 năm 2024.

Ở bộ phim này, Lưu Diệc Phi sẽ kết hôn cùng Lâm Canh Tân vai Phương Hiệp Văn. Cuộc hôn nhân của cả hai vốn đẹp nhưng lại chẳng thể bền lâu vì định hướng khác biệt. Đây cũng là một trong những biến cố giúp Hoàng Diệc Mai trưởng thành hơn, đặc biệt là sau khi có cô con gái nhỏ Phương Thái Sơ.

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Lưu Diệc Phi đã chia sẻ bộ ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân vào tối ngày 27/11. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng và ngay lập tức nhận được hàng chục nghìn lượt bình luận.

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