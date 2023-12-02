Phản ứng của Dương Tử và Ngu Thư Hân khi thấy 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi lướt ngang

Vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi nổi tiếng vang dội khắp thế giới với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" sau vai diễn Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Nữ minh tinh sinh năm 1987 sở hữu thần thái đỉnh cao, nhan sắc suốt bao năm chẳng thay đổi, thậm chí ngày càng rực rỡ, lộng lẫy đến mức dù có thời gian chẳng chịu đóng phim, một bức ảnh của người đẹp vẫn có thể gây "bão mạng" xã hội.

Nữ minh tinh sinh năm 1987 sở hữu thần thái đỉnh cao, nhan sắc suốt bao năm chẳng thay đổi, thậm chí ngày càng rực rỡ.

Không chỉ khiến các cánh truyền thông và khán giả yêu thích, vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi còn khiến các hậu bối trong nghề không khỏi ghen tị và công nhận. Điển hình là mới đây, khoảnh khắc Dương Tử và Ngu Thư Hân ngắm nhìn Lưu Diệc Phi chăm chú khi cô lướt qua lại một lần nữa được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Được biết, cả ba mỹ nhân đều từng có dịp chung khung hình tại sự kiện Weibo 2023.

khoảnh khắc Dương Tử và Ngu Thư Hân ngắm nhìn Lưu Diệc Phi chăm chú khi cô lướt qua.

Có thể nói, tại sự kiện này, Lưu Diệc Phi một lần nữa chứng minh danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của cô hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí, khoảnh khắc Lưu Diệc Phi lên sân khấu nhận giải thưởng, hai cô nàng Ngu Thư Hân và Dương Tử ngồi ở hàng ghế đầu cũng nhìn một cách chăm chú nhất cử nhất động của "thần tiên tỷ tỷ". Khoảnh khắc hai nàng tiểu hoa thế hệ mới trầm trồ trước vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi cũng nhanh chóng lên xu hướng.

Vốn tập trung mảng điện ảnh, những năm gần đây, Lưu Diệc Phi chăm chỉ tham gia loạt dự án truyền hình, đều được đánh giá cao về chất lượng, như Mộng Hoa Lục, Đến Nơi Có Gió. Bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng sắp lên sóng của nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc và các nước Châu Á.

Vốn tập trung mảng điện ảnh, những năm gần đây, Lưu Diệc Phi chăm chỉ tham gia loạt dự án truyền hình.

Bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng sắp lên sóng của nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc và các nước Châu Á.

Trong Câu Chuyện Hoa Hồng, cô vào vai Hoàng Diệc Mai, một cô gái xuất thân gia đình thư hương, lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình. Khi mới đi làm, Diệc Mai yêu Trang Quốc Đông (Bành Quán Anh đóng), chuyện tình tan vỡ khiến Hoàng Diệc Mai thay đổi quan niệm sống. Một thời gian sau, cô kết hôn nhưng ly dị, từ đó dồn tâm huyết khởi nghiệp. Giai đoạn này, Diệc Mai gặp được bạn tâm giao Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa).

Phim do Uông Tuấn đạo diễn, ghi hình từ tháng 5, còn có sự tham gia của Lâm Canh Tân, Đồng Đại Vi, Vạn Thiến. Từ khi công bố khởi quay, tác phẩm được nhiều khán giả kỳ vọng vì dàn diễn viên nổi tiếng.