Hết cuộc chiến giành vai, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bước vào cuộc chiến nảy lửa khác, lần này đã định rõ thắng thua

Sao quốc tế 14/12/2023 15:20

Hai nàng tiểu hoa đán 85, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lại tiếp tục bước vào cuộc chiến nảy lửa đưa 2 bộ phim cổ trang của mình lên sóng.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng là hai nàng tiểu hoa lứa 85 thành công nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay, nên không làm lạ khi 2 người luôn được xem là đối thủ ngang cơ. Tuy cả 2 chưa từng thẳng thắn lên tiếng về đối phương nhưng có thể thấy rõ sự cạnh tranh gắt gao trong từng tác phẩm họ ra mắt khán giả.

Hết cuộc chiến giành vai, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bước vào cuộc chiến nảy lửa khác, lần này đã định rõ thắng thua - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch luôn được xem là đối thủ ngang cơ.

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp để giành vai nữ phụ trong dự án điện ảnh Tương Viên Lộng của đạo diễn Trần Khả Tân, có Lôi Giai m và Chương Tử Di đóng chính được khán giả chú ý… Thế nhưng, cái tên "chiến thắng" bất ngờ này chính là nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến lần này giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cuối cùng đã chấm dứt với phần thắng tạm nghiêng về phía mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế.

Hết cuộc chiến giành vai, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bước vào cuộc chiến nảy lửa khác, lần này đã định rõ thắng thua - Ảnh 2
Cả 2 từng tích để có được vai phụ trong Tương Viên Lộng của đạo diễn Trần Khả Tân, nhưng cuối cùng đoàn phim đã chọn nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh.

Cụ thể mới đây trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng với sự tham gia của Dương Mịch, Cung Tuấn, Quách Hiểu Đình, Ngụy Triết Minh, Hồ Liên Hinh, Ôn Tranh Vanh, Chúc Tự Đan, Trương Lăng Hách dự định phát sóng vào tháng 3 năm 2024. Đây là tin vui đối với không chỉ Dương Mịch mà còn với người hâm mộ.

Hết cuộc chiến giành vai, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bước vào cuộc chiến nảy lửa khác, lần này đã định rõ thắng thua - Ảnh 3
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch dự định phát sóng vào tháng 3 năm 2024. 

Trong khi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương liên tục có tin đồn sắp lên sóng thì tác phẩm Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh đến nay vẫn im hơi lặng tiếng. Phim đánh dấu sự cộng tác đáng được chờ đợi của Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ thành công của Sở Kiều truyện.

Mặc dù đã được hoàn tất từ cuối năm 2022 nhưng phim được cho là đứng trước nguy cơ "đắp chiếu" lâu dài. Lý do khiến Dữ Phượng Hành bị hoãn chiếu lâu đến thế là do nam phụ Châu Tuấn Vỹ, anh từng bị phong sát do scandal vì phát ngôn không chuẩn mực.

Hết cuộc chiến giành vai, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bước vào cuộc chiến nảy lửa khác, lần này đã định rõ thắng thua - Ảnh 4
Dữ Phương Hành của Triệu Lệ Dĩnh hoàn thành cuối năm 2022 nhưng đến hết năm 2023 vẫn chưa có lịch trình lên sóng. 

Theo một số nguồn tin, ê-kíp thực hiện Dữ Phượng Hành hiện đang xem xét xóa bỏ hình ảnh của Châu Tuấn Vỹ. Nhưng nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của phim và Triệu Lệ Dĩnh bởi ngày ra mắt chính thức của Dữ Phượng Hành chưa được ấn định.

Tuy chưa có thời gian ra lên sóng chính thức nhưng vào tháng 9 vừa rồi, Dữ Phượng Hành cũng đã xuất sắc cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent (Trung Quốc). Điều này cho thấy sự mong đợi của khán giả với tác phẩm cũng như màn trở lại của Triệu Lệ Dĩnh.

Hết cuộc chiến giành vai, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bước vào cuộc chiến nảy lửa khác, lần này đã định rõ thắng thua - Ảnh 5
Vào tháng 9 vừa rồi, Dữ Phượng Hành cũng đã xuất sắc cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent (Trung Quốc)

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa 2 nhân vật mới thực sự bắt đầu.

Hết cuộc chiến giành vai, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bước vào cuộc chiến nảy lửa khác, lần này đã định rõ thắng thua - Ảnh 6
Dữ Phương Hành là dự án mà Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn Lâm Canh Tân tái hợp sau 6 năm kể từ thành công của Sở Kiều truyện.

Nhiều khán giả cho rằng vai Thẩm Ly trong Dữ Phượng Hành khá giống vai Sở Kiều ở Sở Kiều truyện. Bởi lẽ, ở cả 2 bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh đều đóng vai nữ nhân tài giỏi. Điều này ít nhiều khiến khán giả tò mò, quan tâm đến bộ phim hơn.

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Nhiều fan hâm mộ tỏa ra bất ngờ khi dự án phim tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với 2 bạn diễn nam vừa không có danh tiếng làm kém ngoại hình, nhưng có 1 người là bạn rất thân của Dương Tử.

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