Hết cuộc chiến giành vai, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bước vào cuộc chiến nảy lửa khác, lần này đã định rõ thắng thua

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch dự định phát sóng vào tháng 3 năm 2024.

Trong khi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương liên tục có tin đồn sắp lên sóng thì tác phẩm Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh đến nay vẫn im hơi lặng tiếng. Phim đánh dấu sự cộng tác đáng được chờ đợi của Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ thành công của Sở Kiều truyện.

Mặc dù đã được hoàn tất từ cuối năm 2022 nhưng phim được cho là đứng trước nguy cơ "đắp chiếu" lâu dài. Lý do khiến Dữ Phượng Hành bị hoãn chiếu lâu đến thế là do nam phụ Châu Tuấn Vỹ, anh từng bị phong sát do scandal vì phát ngôn không chuẩn mực.

Theo một số nguồn tin, ê-kíp thực hiện Dữ Phượng Hành hiện đang xem xét xóa bỏ hình ảnh của Châu Tuấn Vỹ. Nhưng nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của phim và Triệu Lệ Dĩnh bởi ngày ra mắt chính thức của Dữ Phượng Hành chưa được ấn định.

Tuy chưa có thời gian ra lên sóng chính thức nhưng vào tháng 9 vừa rồi, Dữ Phượng Hành cũng đã xuất sắc cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent (Trung Quốc). Điều này cho thấy sự mong đợi của khán giả với tác phẩm cũng như màn trở lại của Triệu Lệ Dĩnh.

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa 2 nhân vật mới thực sự bắt đầu.

Nhiều khán giả cho rằng vai Thẩm Ly trong Dữ Phượng Hành khá giống vai Sở Kiều ở Sở Kiều truyện. Bởi lẽ, ở cả 2 bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh đều đóng vai nữ nhân tài giỏi. Điều này ít nhiều khiến khán giả tò mò, quan tâm đến bộ phim hơn.