Triệu Lệ Dĩnh hết thời, chấp nhận hợp tác với bạn diễn vừa kém nổi vừa kém sắc?

Sao quốc tế 14/12/2023 09:51

Nhiều fan hâm mộ tỏa ra bất ngờ khi dự án phim tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với 2 bạn diễn nam vừa không có danh tiếng làm kém ngoại hình, nhưng có 1 người là bạn rất thân của Dương Tử.

 

Triệu Lệ Dĩnh là 1 trong những nàng hoa đán lứa 85 chăm chỉ hoạt động nhất. Mặc dù Dữ Phượng Hành chưa thể lên sóng cùng sự im lặng của Triệu Lệ Dĩnh thời gian qua khiến khán giả lo lắng. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, mỹ nhân Trung Quốc đang rơi vào cảnh "hết thời”. Tuy nhiên người đẹp họ Triệu vẫn chăm chỉ làm nghề.

Triệu Lệ Dĩnh hết thời, chấp nhận hợp tác với bạn diễn vừa kém nổi vừa kém sắc? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh sẽ trở lại với drama trong bộ phim có đề tài huyền nghi mang tên Tại Nhân Gian

Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh hiện đang quay phim điện ảnh Tâm Sự Của Kiều Nghiên. Dù thế, nhưng tin tức liên quan tới dự án tiếp theo của cô vẫn được dân tình thảo luận xôn xao.

Theo một nguồn tin trên Weibo, sau các dự án điện ảnh, Triệu Lệ Dĩnh sẽ trở lại với drama trong bộ phim có đề tài huyền nghi mang tên Tại Nhân Gian. Phim khai máy vào năm 2024, đạo diễn kiêm biên kịch Từ Bình. Huyền nghi là thể loại phim hồi hộp ly kỳ kịch tính, có tính suy luận và trinh thám cao. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng đóng phim huyền nghi Ai Là Hung Thủ nhận được đánh giá cao.

Triệu Lệ Dĩnh hết thời, chấp nhận hợp tác với bạn diễn vừa kém nổi vừa kém sắc? - Ảnh 2
Bộ 3 diễn viên trong dự án Tại Nhân Gian sẽ chính thức quay trong năm 2024. 

Được biết dự án lần này chỉ có 8 tập, ngoài Triệu Lệ Dĩnh là sự tham gia của 2 cái tên kém nổi hơn nhiều – Trương Nhất Sơn và Doãn Phưởng.

Cả Doãn Phưởng lẫn Trương Nhất Sơn đều không được đánh giá cao về nhan sắc lẫn danh tiếng, diễn xuất. Dù vậy, cư dân mạng cho rằng phim huyền nghi không cần diễn viên đẹp, Triệu Lệ Dĩnh cũng qua thời cần bạn diễn nổi tiếng, đẹp trai rồi.

Được biết, Trương Nhất Sơn xuất thân từ diễn viên nhí. Anh đóng chung phim Nhà Có Trai Có Gái với Dương Tử. Bộ phim quốc dân này cũng giúp cặp đôi trở thành bạn bè tốt trong nhiều năm.

Triệu Lệ Dĩnh hết thời, chấp nhận hợp tác với bạn diễn vừa kém nổi vừa kém sắc? - Ảnh 3
Trương Nhất Sơn từng đóng chung phim Nhà Có Trai Có Gái với Dương Tử.

Nhưng từ diễn viên đầy triển vọng, Trương Nhất Sơn bất ngờ vướng vào hàng loạt lùm xùm đời tư. Nam diễn viên bị réo tên trong tin đồn bị bắt vì tụ tập chơi ma túy. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội còn xuất hiện hình ảnh anh thân mật thái quá với một chàng trai ở chốn công cộng. Vì vậy, danh tiếng và hình ảnh của nam diễn viên ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh hết thời, chấp nhận hợp tác với bạn diễn vừa kém nổi vừa kém sắc? - Ảnh 4
Đời tư ồn ào của Trương Nhất Sơn ảnh hưởng đến danh tiếng của nam diễn viên. 

Dù sau đó anh phủ nhận việc sử dụng chất cấm, cũng đóng phim trở lại bình thường nhưng danh tiếng ngày càng tụt dốc. Những bộ phim lên sóng của Trương Nhất Sơn trong vài năm qua nhưng Lộc Đỉnh Ký, Từng Niên Thiếu đều khiến nam diễn viên bị chê diễn xuất lẫn ngoại hình.

Trong khi đó, Doãn Phưởng, anh sinh năm 1986, xuất thân là một vũ công ba lê và biên đạo múa. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh gia nhập một công ty biểu diễn nghệ thuật với vai trò giám đốc và quản lý.

Triệu Lệ Dĩnh hết thời, chấp nhận hợp tác với bạn diễn vừa kém nổi vừa kém sắc? - Ảnh 5

Doãn Phưởng vào vai con trai Đổng Khiết trong Xin Chào Mẫu Thân Đại Nhân năm 2021. 

Tuy nhiên, tới năm 2008, anh từ bỏ công việc quản lý và trở lại sân khấu, trở thành vũ công chuyên nghiệp. Năm 2021, anh có trải nghiệm đầu tiên trong lĩnh vực diễn xuất và Xin Chào Mẫu Thân Đại Nhân, đóng cùng Đổng Khiết. Đây là bộ phim hiếm hoi trong sự nghiệp của anh. Ngoài đời, nam diễn viên đã kết hôn và có con.

Bên cạnh 2 bạn diễn nam không quá nổi bật, Triệu Lệ Dĩnh sẽ phải “gánh team” khá nặng. Và sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh trên truyền thông Trung Quốc thời gian qua khiến một số ý kiến cho rằng, mỹ nhân 8X "hết thời". Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh đang có những định hướng riêng.

Triệu Lệ Dĩnh hết thời, chấp nhận hợp tác với bạn diễn vừa kém nổi vừa kém sắc? - Ảnh 6
Thời gian gần đây Triệu Lệ Dĩnh khá im lặng nhưng không phải hết thời mà theo truyền thông Trung Quốc, cô đang có những định hướng riêng.

Muốn biết sự kết hợp của 3 nghệ sĩ này ra sao thì cần phải tới khi phim thực sự khởi quay và lên sóng mới có thể đánh giá.

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