Cuộc ‘chiến’ giành vai của Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh kết thúc, phần thắng thuộc về người thứ 3, hóa ra là người yêu cũ của Hồ Ca

Sao quốc tế 12/12/2023 21:04

Cuộc chiến vào vai diễn nữ phụ của dự án điện ảnh Tương Viên Lộng của đạo diễn Trần Khả Tân đã đi đến hồi kết. Nhưng người chiến thắng lại không phải Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh mà là một cái tên hoàn toàn khác trong lứa hoa đán 85.

Thời gian gần đây, thông tin về dự án điện ảnh Tương Viên Lộng của đạo diễn Trần Khả Tân, có Lôi Giai Âm và Chương Tử Di đóng chính được khán giả chú ý. Thế nhưng thông tin hot không nằm ở đạo diễn hay cặp đôi chính, mà là ở vai nữ phụ được ấn định giao cho tiểu hoa "lứa 85".

Cuộc ‘chiến’ giành vai của Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh kết thúc, phần thắng thuộc về người thứ 3, hóa ra là người yêu cũ của Hồ Ca - Ảnh 1
Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh tìm cơ hội vào vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng.

Trước đó, có thông tin cho rằng đạo diễn Trần Khả Tân lưu ý 4 cái tên nổi bật là: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni và Đường Yên. Nhưng sao đó, chỉ còn lại 2 cái tên là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. Đó cũng chính là lý do nhiều ngày qua, 2 nàng tiểu hoa đán này liên tục có thông tin tranh giành vai diễn này, khiến MXH "náo loạn".

Trước khi phía đoàn phim đưa ra cái tên chính thức, Dương Mịch có vẻ là cái tên thắng thế hơn khi cô có mối quan hệ thân thiết với đàn chị Chương Tử Di hơn Triệu Lệ Dĩnh. Không những vậy, Dương Mịch còn là cái tên lập được nhiều thành tính về doanh số trong các dự án phim điện ảnh.

Cuộc ‘chiến’ giành vai của Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh kết thúc, phần thắng thuộc về người thứ 3, hóa ra là người yêu cũ của Hồ Ca - Ảnh 2
Trước đó có thông tin khẳng định Dương Mịch vào vai nữ phụ bên cạnh đàn chị Chương Tử Di.

Ngoài ra, thông tin trên Douban cũng đề cập tên Dương Mịch trong đội hình dàn cast, và việc một "fan cứng" lâu năm của Dương Mịch xác nhận cô tham gia Tương Viên Lộng cũng dấy lên việc sao nữ sinh năm 1986 là cái tên được chọn.

Về phía Triệu Lệ Dĩnh, ngay khi có thông tin Dương Mịch tham gia Tương Viên Lộng, MXH cũng bắt đầu râm ran thông tin Triệu Lệ Dĩnh tham gia dự án phim. Vì vậy nhiều ngày qua, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thay nhau "khuấy động", người thì vào vai nữ phụ, người thì tụt xuống hàng cameo. Thậm chí, Triệu Lệ Dĩnh còn lộ hình ảnh đi ăn với đạo diễn Trần Khả Tân, tiếp nối truyền thống "đi ăn với ai là đóng phim của người đó" của cô nàng.

Cuộc ‘chiến’ giành vai của Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh kết thúc, phần thắng thuộc về người thứ 3, hóa ra là người yêu cũ của Hồ Ca - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh còn lộ hình ảnh đi ăn với đạo diễn Trần Khả Tân.

Trước đó, Dương Mịch cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn, nhưng là tin cô đóng cameo Tương Viên Lộng, càng chứng tỏ phía ngôi sao Tam Sinh Tam Thế quyết không bỏ qua "miếng bánh" này. Nhưng kết quả cuối cùng từ đoạn phim Tương Viên Lộng được cho là đã "chấm" một mỹ nhân khác vào vai nữ phụ, chỉ quan trọng sau Chương Tử Di.

Cuộc ‘chiến’ giành vai của Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh kết thúc, phần thắng thuộc về người thứ 3, hóa ra là người yêu cũ của Hồ Ca - Ảnh 4
Tương Viên Lộng đánh dấu sự trở lại của Chương Tử Di.

Cái tên "chiến thắng" bất ngờ này chính là nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh. Một cái tên từ đầu không có trong danh sách “lưu ý’ của đạo diễn họ Trần. Sau khi có kết quả cuối cùng, nhiều cư dân mạng chê bai bạn gái cũ của Hồ Ca diễn xuất nhàm chán, "10 phim như 1" thì khó có thể gây ấn tượng trong Tương Viên Lộng bên cạnh dàn cast nổi tiếng.

Cuộc ‘chiến’ giành vai của Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh kết thúc, phần thắng thuộc về người thứ 3, hóa ra là người yêu cũ của Hồ Ca - Ảnh 5
Cái tên "chiến thắng" bất ngờ này chính là nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh, nữ phụ trong Tương Viên Lộng.

Giang Sơ Ảnh sinh năm 1986 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, cô đã được cha mẹ cho theo học nghệ thuật vì nhận thấy tố chất cùng đam mê nghệ thuật của con gái. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải (Trung Quốc) vào năm 2008 và tiếp tục theo học thạc sĩ tại Anh, chuyên ngành Kinh tế truyền thông.

Với ngoại hình sáng, đôi mắt đẹp giàu biểu cảm, Giang Sơ Ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời mời đóng phim sau khi hoàn tất khóa học thạc sĩ tại Anh. Cô từng góp mặt trong Trưởng thành, Người đàn ông tuyệt vời, Con đường đưa tiễn đầy hoa… Cô thường được xuất hiện trong những dự án truyền hình lớn, diễn xuất không quá tệ nhưng lại thiếu sức hút để ghi dấu ấn với khán giả.

Cuộc ‘chiến’ giành vai của Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh kết thúc, phần thắng thuộc về người thứ 3, hóa ra là người yêu cũ của Hồ Ca - Ảnh 6
Giang Sơ Ảnh và Hồ Ca bén duyên trong một lần hợp tác chung vào năm 2014.

Sina nhận định, chính vì thiếu sự bùng nổ trong diễn xuất, Giang Sơ Ảnh nhiều lần bị đồng nghiệp lấn át. Nữ diễn viên liên tục được ưu ái tham gia các dự án lớn, cộng tác với những ngôi sao nổi tiếng dù thành tích và diễn xuất không được đánh giá quá cao. Vì vậy, Giang Sơ Ảnh vướng tin đồn có người chống lưng.

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