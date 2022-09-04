Giang Sơ Ảnh đón tuổi mới hậu ồn ào 'tiểu tam'

Sao quốc tế 04/09/2022 09:05

Hậu ồn ào "giật chồng đàn chị", Giang Sơ Ảnh vừa qua đã tổ chức tiệc mừng tuổi 36 của mình của với bạn bè và công ty quản lý.

Diễn viên Giang Sơ Ảnh vừa qua đã đăng tải lên trang Weibo của mình loạt ảnh cô tổ đón sinh nhật với nụ cười rạng rỡ, dưới phần bình luận là nhiều lời chúc từ phía bạn bè, người hâm mộ và công ty quản lý. Nhiều fan khen ngợi rằng cô ngày càng trẻ trung và xinh đẹp bất chấp rằng hiện đã 36 tuổi.

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Giang Sơ Ảnh đón sinh nhật tuổi 36 - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Giang Sơ Ảnh đã bị đồn là "tiểu tam" chen chân vào gia đình của nữ diễn viên kỳ cựu Kim Xảo Xảo và đại gia Vu Đông. Trước những đồn đoán ngày càng đi xa, Kim Xảo Xảo vào tối ngày 16/8 vừa qua đã lên tiếng phủ nhận thông qua trang cá nhân của mình: "Người khôn không quan tâm tin đồn, có thời gian rảnh thì đi xem phim đi". Dưới phần tương tác, nữ diễn viên còn tức giận cho rằng những người tung tin đồn là đồ vô lương tâm, vì tiền mà chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của người khác.

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Kim Xảo Xảo phủ nhận tin đồn chồng 'tòm tem' cùng đàn em - Ảnh: Internet

Công ty chủ quản của nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh cho biết, họ vốn không có ý định lên tiếng về những tin đồn vô căn cứ, tuy nhiên việc dư luận đã bị kích động và "dắt mũi" đã khiến cho danh tiếng của nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì lý do này, đại diện của minh tinh họ Giang đã đưa ra quyết định dùng đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho cô.

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Ngay sau đó, Giang Sơ Ảnh đã chia sẻ lại bài viết này của công ty, cô chú thích thêm: "Có thể đùa vui nhưng đừng bịa đặt. Có thể đề cập đến tôi, nhưng đừng vu khống tôi".

Sự nghiệp gây tranh cãi của Giang Sơ Ảnh - mỹ nhân '30 chưa phải là hết'

Sự nghiệp gây tranh cãi của Giang Sơ Ảnh - mỹ nhân '30 chưa phải là hết'

Dù sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng diễn xuất chỉ ở mức ổn nên Giang Sơ Ảnh chưa từng được đánh giá cao và thường xuyên bị bạn diễn lấn lướt.

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