Sức ép lớn từ phía chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh đã chia tay bạn trai đại gia, kết thúc mối tình ngắn ngủi?

Mới đây, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và bạn trai doanh nhân giàu có tuyên bố chia tay đã khiến làng giải trí xôn xao trở lại. Nguyên nhân được cho là do sức ép từ phía Phùng Thiệu Phong khiến netizen sốc nặng.

Triệu Lệ Dĩnh là cái tên vô cùng quen thuộc trong làng giải trí Hoa ngữ. Có thể nói, cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp khi trở thành nàng tiểu hoa 85 nổi tiếng bậc nhất với loạt phim nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Tuy nhiên ít ai biết cô nàng đã từng vô cùng chật vật để có được thành công như ngày hôm nay, nhất là trong chuyện tình cảm. Để có được thành công như hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã từng vô cùng chật vật. Sau một lần ly hôn với Phùng Thiệu Phong, chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh rất được quan tâm. Nhất là khi có thông tin con quen với bạn trai doanh nhân giàu, nhưng niềm vui chưa kéo dài lâu thì lại kết thúc chóng vánh. Mới đây, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và bạn trai doanh nhân giàu có tuyên bố chia tay đã khiến làng giải trí xôn xao trở lại. Được biết, mối quan hệ giữa cả hai chỉ kéo dài vài tháng và đã kết thúc.

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh và bạn trai doanh nhân giàu có tuyên bố chia tay đã khiến làng giải trí xôn xao. Trước đó, cả 2 người gặp nhau tại một sự kiện kinh doanh và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, do sự khác biệt lớn trong công việc và cuộc sống giữa hai bên, cùng với đó là áp lực từ sự quan tâm liên tục của giới truyền thông nên cuối cùng cả hai đã chia tay. Bên cạnh đó, cũng có nguồn tin cho biết Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần gây áp lực cho Triệu Lệ Dĩnh khiến cô phải chia tay bạn trai. Hiện danh tính bạn trai doanh nhân của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa được tiết lộ. Có nguồn tin cho rắng, Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần gây áp lực cho Triệu Lệ Dĩnh khiến cô phải chia tay bạn trai. Thông tin nữ diễn viên họ Triệu chia tay bạn trai doanh nhân xuất hiện, ngay lập tức làm dấy lên sự bàn tán và chú ý sôi nổi của cư dân mạng. Một số người tỏ ra tiếc nuối cho cuộc sống tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh và mong cô có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình càng sớm càng tốt. Một số người còn đặt câu hỏi liệu mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh với bạn trai doanh nhân giàu có chỉ vì lợi nhuận và danh vọng hay không.

Hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi, cô bắt đầu thử sức với vẻ ngoài trưởng thành và thời trang. Trong nhiều năm làm nghề, Triệu Lệ Dĩnh gắn liền với hình ảnh ngây thơ và khí chất dễ thương của cô được người hâm mộ vô cùng yêu mến. Tuy nhiên, gần đây một số cư dân mạng nhận thấy hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi, cô bắt đầu thử sức với vẻ ngoài trưởng thành và thời trang. Sự thay đổi này đã gây ra một số tranh cãi, có người cho rằng sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh là để thể hiện sự đa dạng của cô, trong khi số khác lại cho rằng sự thay đổi như vậy là để phù hợp với gia cảnh của người bạn trai là đại gia. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh chia tay bạn trai doanh nhân giàu có khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Dù ủng hộ hay đặt dấu hỏi về đời sống tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh đều phản ánh sự quan tâm, quan tâm của công chúng dành cho cô. Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong vẫn cùng nhau chăm sóc con trai. Còn nhớ năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong khiến làng giải trí Trung Quốc "dậy sóng" khi tuyên bố ly hôn sau hơn hai năm chung sống. Sau đổ vỡ, nữ diễn viên phim Sở Kiều truyện lao vào công việc, không ngừng xuất hiện trong các dự án mới, bận rộn với các hợp đồng quảng cáo, đắt show sự kiện. Đến nay mới tìm được tình yêu mới thì cũng chẳng thể kéo dài. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, hiện là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất tại làng giải trí Trung Quốc. Người đẹp vào showbiz năm 2006 rồi từng bước ghi dấu ấn qua các bộ phim: Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam tới rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Hữu Phỉ… Tháng 10.2018, người đẹp và tài tử Phùng Thiệu Phong thông báo đăng ký kết hôn rồi sinh con trai vài tháng sau đó. Tháng 4.2021, cặp đôi tuyên bố ly hôn.

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