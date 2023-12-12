Sức ép lớn từ phía chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh đã chia tay bạn trai đại gia, kết thúc mối tình ngắn ngủi?

Sao quốc tế 12/12/2023 11:50

Mới đây, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và bạn trai doanh nhân giàu có tuyên bố chia tay đã khiến làng giải trí xôn xao trở lại. Nguyên nhân được cho là do sức ép từ phía Phùng Thiệu Phong khiến netizen sốc nặng.

Triệu Lệ Dĩnh là cái tên vô cùng quen thuộc trong làng giải trí Hoa ngữ. Có thể nói, cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp khi trở thành nàng tiểu hoa 85 nổi tiếng bậc nhất với loạt phim nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Tuy nhiên ít ai biết cô nàng đã từng vô cùng chật vật để có được thành công như ngày hôm nay, nhất là trong chuyện tình cảm.

Sức ép lớn từ phía chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh đã chia tay bạn trai đại gia, kết thúc mối tình ngắn ngủi? - Ảnh 1
Để có được thành công như hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã từng vô cùng chật vật. 

Sau một lần ly hôn với Phùng Thiệu Phong, chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh rất được quan tâm. Nhất là khi có thông tin con quen với bạn trai doanh nhân giàu, nhưng niềm vui chưa kéo dài lâu thì lại kết thúc chóng vánh. Mới đây, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và bạn trai doanh nhân giàu có tuyên bố chia tay đã khiến làng giải trí xôn xao trở lại. Được biết, mối quan hệ giữa cả hai chỉ kéo dài vài tháng và đã kết thúc.

Sức ép lớn từ phía chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh đã chia tay bạn trai đại gia, kết thúc mối tình ngắn ngủi? - Ảnh 2
Thông tin Triệu Lệ Dĩnh và bạn trai doanh nhân giàu có tuyên bố chia tay đã khiến làng giải trí xôn xao. 

Trước đó, cả 2 người gặp nhau tại một sự kiện kinh doanh và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, do sự khác biệt lớn trong công việc và cuộc sống giữa hai bên, cùng với đó là áp lực từ sự quan tâm liên tục của giới truyền thông nên cuối cùng cả hai đã chia tay. Bên cạnh đó, cũng có nguồn tin cho biết Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần gây áp lực cho Triệu Lệ Dĩnh khiến cô phải chia tay bạn trai. Hiện danh tính bạn trai doanh nhân của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa được tiết lộ.

Sức ép lớn từ phía chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh đã chia tay bạn trai đại gia, kết thúc mối tình ngắn ngủi? - Ảnh 3
Có nguồn tin cho rắng, Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần gây áp lực cho Triệu Lệ Dĩnh khiến cô phải chia tay bạn trai.

Thông tin nữ diễn viên họ Triệu chia tay bạn trai doanh nhân xuất hiện, ngay lập tức làm dấy lên sự bàn tán và chú ý sôi nổi của cư dân mạng. Một số người tỏ ra tiếc nuối cho cuộc sống tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh và mong cô có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình càng sớm càng tốt. Một số người còn đặt câu hỏi liệu mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh với bạn trai doanh nhân giàu có chỉ vì lợi nhuận và danh vọng hay không.

Sức ép lớn từ phía chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh đã chia tay bạn trai đại gia, kết thúc mối tình ngắn ngủi? - Ảnh 4
Hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi, cô bắt đầu thử sức với vẻ ngoài trưởng thành và thời trang. 

Trong nhiều năm làm nghề, Triệu Lệ Dĩnh gắn liền với hình ảnh ngây thơ và khí chất dễ thương của cô được người hâm mộ vô cùng yêu mến. Tuy nhiên, gần đây một số cư dân mạng nhận thấy hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi, cô bắt đầu thử sức với vẻ ngoài trưởng thành và thời trang. Sự thay đổi này đã gây ra một số tranh cãi, có người cho rằng sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh là để thể hiện sự đa dạng của cô, trong khi số khác lại cho rằng sự thay đổi như vậy là để phù hợp với gia cảnh của người bạn trai là đại gia.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh chia tay bạn trai doanh nhân giàu có khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Dù ủng hộ hay đặt dấu hỏi về đời sống tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh đều phản ánh sự quan tâm, quan tâm của công chúng dành cho cô.

Sức ép lớn từ phía chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh đã chia tay bạn trai đại gia, kết thúc mối tình ngắn ngủi? - Ảnh 5
Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong vẫn cùng nhau chăm sóc con trai. 

Còn nhớ năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong khiến làng giải trí Trung Quốc "dậy sóng" khi tuyên bố ly hôn sau hơn hai năm chung sống. Sau đổ vỡ, nữ diễn viên phim Sở Kiều truyện lao vào công việc, không ngừng xuất hiện trong các dự án mới, bận rộn với các hợp đồng quảng cáo, đắt show sự kiện. Đến nay mới tìm được tình yêu mới thì cũng chẳng thể kéo dài.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, hiện là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất tại làng giải trí Trung Quốc. Người đẹp vào showbiz năm 2006 rồi từng bước ghi dấu ấn qua các bộ phim: Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam tới rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Hữu Phỉ… Tháng 10.2018, người đẹp và tài tử Phùng Thiệu Phong thông báo đăng ký kết hôn rồi sinh con trai vài tháng sau đó. Tháng 4.2021, cặp đôi tuyên bố ly hôn. 

Khoảnh khắc cũ bị đào lại, Triệu Lệ Dĩnh bị tố thực dụng, lộ bộ mặt thật liệu netizen có quay lưng?

Khoảnh khắc cũ bị đào lại, Triệu Lệ Dĩnh bị tố thực dụng, lộ bộ mặt thật liệu netizen có quay lưng?

Hình ảnh cũ của Triệu Lệ Dĩnh bị đào lại, lần đầu lộ bộ mặt thật nhưng lại bất ngờ được khán giả khen hết lời.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc cũ bị đào lại, Triệu Lệ Dĩnh bị tố thực dụng, lộ bộ mặt thật liệu netizen có quay lưng?

Khoảnh khắc cũ bị đào lại, Triệu Lệ Dĩnh bị tố thực dụng, lộ bộ mặt thật liệu netizen có quay lưng?

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ bất ngờ ‘tái hợp’ thông báo tin vui lớn khiến fan vỡ òa chúc mừng không ngớt

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ bất ngờ ‘tái hợp’ thông báo tin vui lớn khiến fan vỡ òa chúc mừng không ngớt

Cùng sánh vai bên 'tình trẻ', Lưu Thi Thi được khen ngợi nhan sắc rạng ngời ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê không xứng với Vương Nhất Bác

Cùng sánh vai bên 'tình trẻ', Lưu Thi Thi được khen ngợi nhan sắc rạng ngời ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê không xứng với Vương Nhất Bác

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò Vương Nhất Bác kém 10 tuổi, thực hư thế nào đã có người lên tiếng chính thức?

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò Vương Nhất Bác kém 10 tuổi, thực hư thế nào đã có người lên tiếng chính thức?

Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt

Cùng tạo hình tóc đỏ, Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị mỹ nhân đình đám này vượt mặt

Triệu Lệ Dĩnh đối đầu Dương Mịch trong ‘cuộc chiến giành vai’ ai sẽ là người chiến thắng?

Triệu Lệ Dĩnh đối đầu Dương Mịch trong ‘cuộc chiến giành vai’ ai sẽ là người chiến thắng?

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 21 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 6 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 9 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 26 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều