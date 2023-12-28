Triệu Lệ Dĩnh bị bóc phốt vạ miệng, nghi vấn thái độ khinh thường 'đàn em' kém nổi tiếng?

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại một chương trình được lên sóng vào vài năm trước. Khi này, Lưu Vũ Ninh và Triệu Lệ Dĩnh cùng tham gia chương trình này và cũng là lần đầu gặp nhau. Triệu Lệ Dĩnh lúc này trong showbiz vốn đã có danh xưng "Triệu Tiểu Đao".

Từng được nhận không ít những lời khen ngợi về sự tinh tế và tốt bụng nhưng ít ai biết rằng, trong quá khứ, Triệu Lệ Dĩnh từng có phốt vạ miệng khiến một đàn em kém nổi phải xấu mặt trên sóng truyền hình.

MC lúc này hỏi cảm nhận của Lưu Vũ Ninh về lần đầu gặp gỡ Triệu Lệ Dĩnh, anh chàng chia sẻ rằng: "Em có nghe qua danh xưng này, nhưng lúc đó không có cảm giác gì. Khi quay chương trình, lúc mới bắt đầu thì em cảm thấy chị ấy không thích nói chuyện."

Lưu Vũ Ninh còn bất ngờ chia sẻ rằng Triệu Lệ Dĩnh đã vô ý nói những lời lẽ không mấy tốt đẹp về gương mặt của cậu: "Kết quả lần đầu nói chuyện, em với anh Huỳnh Hiểu Minh với chị Triệu Lệ Dĩnh đi ra mời khách, lúc lên xe chị ấy nói với em một câu: "Tiểu Ninh, hai chữ tang thương viết cả lên mặt em rồi kìa". Câu nói này sau đó đã khiến Lưu Vũ Ninh và mọi người ở trường quay trở nên gượng gạo.

Bị khui chuyện năm xưa, Triệu Lệ Dĩnh chỉ cười trừ và giải thích rằng: "Không phải, lúc đó em muốn nói hai chữ "cố sự" (ý chỉ có tâm trạng, có tâm sự) viết cả lên mặt rồi, nhưng kết quả lại nói sai". MC của chương trình sau đó cũng phải chữa cháy bằng cách vui vẻ chuyển chủ đề để tránh đẩy mọi chuyện theo hướng tiêu cực hơn.

Gần đây, sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh trên truyền thông Trung Quốc thời gian qua khiến một số ý kiến cho rằng, mỹ nhân 8X "hết thời". Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh đang có những định hướng riêng. Sau thành công của các dự án chính kịch như Hạnh phúc đến vạn gia, Gió thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh khó tính hơn trong việc lựa chọn kịch bản. Nữ diễn viên 8X cũng bày tỏ mong muốn thay đổi hình ảnh khi từ chối các dự án ngôn tình mà hướng đến các kịch bản có chiều sâu và hợp tuổi hơn.

Triệu Lệ Dĩnh được cho là từ chối góp mặt trong dự án Sở Kiều truyện phần 2. Trước đây, phần một của phim giúp cô thành công và tạo dựng danh tiếng tại khu vực châu Á.

Nguyên nhân Triệu Lệ Dĩnh không muốn tham gia Sở Kiều truyện phần 2 là vì muốn thay đổi hình ảnh trên màn ảnh, hướng tới những kịch bản hiện đại và nhân vật có nhiều "màu sắc", chiều sâu.