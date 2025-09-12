Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Hôm nay, ngày 12/9/2025, thị trường vàng biến động mạnh mẽ. Đặc biệt vàng miếng SJC, vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm mạnh, giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Theo báo Người Lao Động, ngay khi mở cửa, các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống còn 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều ngày, đưa giá vàng miếng rời xa mốc đỉnh lịch sử. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không tránh khỏi xu hướng này khi rơi về mức 125,4 triệu đồng/lượng mua vào và 128,4 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm 1,8 triệu đồng/lượng.

Không chỉ các công ty vàng lớn, thị trường tự do cũng chứng kiến mức giảm sâu hơn. Một số cửa hàng ở TP HCM sáng nay niêm yết vàng miếng SJC ở mức 129,6 – 131,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,5 triệu đồng so với hôm qua. Vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động. Chỉ trong vài ngày, giá vàng miếng SJC ở chợ đen đã mất tổng cộng khoảng 12 triệu đồng/lượng – phản ánh rõ sự mất cân đối cung cầu.

Theo VietNamNet, lúc 20h (ngày 11/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.630 USD/ounce, giảm 0,25% so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.659 USD/ounce. Giá vàng giảm nhẹ sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ đáng thất vọng. Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên mức 263.000 trong tuần kết thúc vào ngày 6/9, cao hơn nhiều so với dự báo 235.000 đơn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Dữ liệu thị trường lao động yếu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn chưa ổn định. Trong khi đó, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) bất ngờ giảm. PPI ghi nhận mức giảm đầu tiên trong 4 tháng. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 2,6% trong tháng 8, thấp hơn mức tăng 3,1% trong báo cáo tháng 7 và dự báo tăng 3,3%. Dữ liệu PPI ủng hộ quan điểm của phe "bồ câu" trong chính sách tiền tệ của Mỹ, mong muốn cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ họp vào tuần tới và dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất quỹ liên bang xuống 0,25%. Thị trường đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 8. Các nhà phân tích kỳ vọng CPI tháng 8 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) được dự báo tăng 3,1% hàng năm.

