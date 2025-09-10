Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Đời sống 10/09/2025 09:45

Hôm nay, ngày 10/9/2025, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra để thu lợi nhuận. Thị trường trong nước cũng tiếp đà giảm mạnh cả vàng SJC và vàng nhẫn.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC sáng 10/9 giảm 500.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 133,3 triệu đồng, bán ra 135,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng chiều bán ra, còn 135,3 triệu đồng; mua vào giữ ở mức 134 triệu đồng.

Vàng miếng SJC được rao bán trên các trang mạng xã hội cũng giảm sâu xuống còn 135 - 136 triệu đồng/lượng thay vì mức 145 - 146 triệu đồng vào cuối tuần trước, thậm chí có lúc đẩy lên gần 150 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 128 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.635 USD/ounce, mất 25 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.560 USD/ounce.

Hoạt động chốt lời diễn ra mạnh mẽ trong phiên giao dịch đêm qua sau khi giá vàng chạm mức cao vào đầu phiên. Các chuyên gia nhận định áp lực chốt lời xuất phát từ việc nhà đầu tư tận dụng cơ hội giá vàng lên tới mức cao nhất để thu về lợi nhuận.

Dù vậy, nhu cầu đối với vàng vẫn được củng cố bởi lạm phát toàn cầu, bất ổn kinh tế và chính sách tiền tệ nới lỏng từ các ngân hàng trung ương. 

Trên các thị trường liên quan, chỉ số đồng USD tăng mạnh, tạo áp lực lên giá vàng, vốn thường có mối quan hệ nghịch biến với đồng bạc xanh.

Giá dầu thô cũng tăng, giao dịch quanh mức 63,25 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức khoảng 4,1%, tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào vàng.

Dù giá vàng hôm nay giảm nhưng các nhà phân tích cho rằng sự kỳ vọng về chính sách lãi suất thấp hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục là động lực tác động đến thị trường vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới, vàng trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới, vàng trong nước lao dốc không phanh

Hôm nay, ngày 9/9/2025 thị trường thế giới tăng mạnh trong khi vàng trong nước lại đồng loạt giảm.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Hà Tĩnh: Xe bồn va chạm xe máy chở 3 mẹ con, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm

Hà Tĩnh: Xe bồn va chạm xe máy chở 3 mẹ con, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm

Video 20 phút trước
Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

Đời sống 21 phút trước
Bắc Giang: Giúp người bị tai nạn giao thông, 2 anh em bị đánh nhập viện

Bắc Giang: Giúp người bị tai nạn giao thông, 2 anh em bị đánh nhập viện

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có tiền đồ rực rỡ, trải thảm đón Quý Nhân, giàu có hiển vinh, hưởng trọn tinh hoa

Trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có tiền đồ rực rỡ, trải thảm đón Quý Nhân, giàu có hiển vinh, hưởng trọn tinh hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tiết lộ bất ngờ về cái chết của tài tử Trương Quốc Vinh

Tiết lộ bất ngờ về cái chết của tài tử Trương Quốc Vinh

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Hà Nội: Phát hiện gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng “bẩn” không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng “bẩn” không rõ nguồn gốc

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi sau ngày 10/9/2025

3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi sau ngày 10/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay ngày 10/9/2025, 3 con giáp đào hoa nở rộ, tình duyên rực rỡ, người độc thân sớm tìm được người thương như ý

Qua đêm nay ngày 10/9/2025, 3 con giáp đào hoa nở rộ, tình duyên rực rỡ, người độc thân sớm tìm được người thương như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp, vận trình tình cảm tươi sáng

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp, vận trình tình cảm tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Xe buýt 2 tầng bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hàng trăm mét khiến 10 người tử vong và hàng chục người bị thương

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Lời khai 'lạnh người' của kẻ tấn công chị dâu, sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Vụ sát hại bạn gái rồi phi tang thi thể ở dưới kênh: Nạn nhân có 2 con và đã ly hôn chồng

Vụ sát hại bạn gái rồi phi tang thi thể ở dưới kênh: Nạn nhân có 2 con và đã ly hôn chồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tá hỏa phát hiện thanh niên chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ

Tá hỏa phát hiện thanh niên chết gục trong quán game, cả quán nghĩ đang ngủ

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ lúc nửa đêm, nhiều người bỏng đen mặt

Bắc Giang: Giúp người bị tai nạn giao thông, 2 anh em bị đánh nhập viện

Bắc Giang: Giúp người bị tai nạn giao thông, 2 anh em bị đánh nhập viện

Hà Nội: Phát hiện gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng “bẩn” không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng “bẩn” không rõ nguồn gốc

Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Xe máy va chạm xe trộn bê tông, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm sát hại người tình, phi tang xác ở Tây Ninh

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm sát hại người tình, phi tang xác ở Tây Ninh