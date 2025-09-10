Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Hôm nay, ngày 10/9/2025, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra để thu lợi nhuận. Thị trường trong nước cũng tiếp đà giảm mạnh cả vàng SJC và vàng nhẫn.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC sáng 10/9 giảm 500.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 133,3 triệu đồng, bán ra 135,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng chiều bán ra, còn 135,3 triệu đồng; mua vào giữ ở mức 134 triệu đồng.

Vàng miếng SJC được rao bán trên các trang mạng xã hội cũng giảm sâu xuống còn 135 - 136 triệu đồng/lượng thay vì mức 145 - 146 triệu đồng vào cuối tuần trước, thậm chí có lúc đẩy lên gần 150 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 128 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng...

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.635 USD/ounce, mất 25 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.560 USD/ounce.

Hoạt động chốt lời diễn ra mạnh mẽ trong phiên giao dịch đêm qua sau khi giá vàng chạm mức cao vào đầu phiên. Các chuyên gia nhận định áp lực chốt lời xuất phát từ việc nhà đầu tư tận dụng cơ hội giá vàng lên tới mức cao nhất để thu về lợi nhuận.

Dù vậy, nhu cầu đối với vàng vẫn được củng cố bởi lạm phát toàn cầu, bất ổn kinh tế và chính sách tiền tệ nới lỏng từ các ngân hàng trung ương.

Trên các thị trường liên quan, chỉ số đồng USD tăng mạnh, tạo áp lực lên giá vàng, vốn thường có mối quan hệ nghịch biến với đồng bạc xanh.

Giá dầu thô cũng tăng, giao dịch quanh mức 63,25 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức khoảng 4,1%, tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào vàng.

Dù giá vàng hôm nay giảm nhưng các nhà phân tích cho rằng sự kỳ vọng về chính sách lãi suất thấp hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục là động lực tác động đến thị trường vàng.

