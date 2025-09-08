Giá vàng hôm nay, ngày 8/9/2025: Vừa mở cửa vàng miếng SJC giảm mạnh, nhưng vẫn neo mức trên 135 triệu đồng

Chênh lệch giá mua vào – bán ra cũng nới rộng lên 2 triệu đồng/lượng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, giá vàng miếng SJC giảm trở lại, ngắt chuỗi tăng liên tục.

Theo thông tin báo Người Lao Động , sáng nay 8/9, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 133,1 triệu đồng/lượng mua vào và 135,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Đà giảm của giá vàng trong nước mạnh nhất phải kể đến là trên thị trường tự do. Sáng nay, một số cửa hàng vàng ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC mua vào 135,5 triệu đồng/lượng, bán ra 138,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 5 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết quanh mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm nhanh và mạnh hơn nhiều so với tại các công ty vàng lớn, thu hẹp cách biệt. Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước cũng ngắt mạch tăng liên tục trong nhiều ngày qua, sau các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thị trường vàng.

Theo thông tin báo VietNamNet, trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh. Dữ liệu việc làm công bố thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, đẩy giá vàng từ 3.550 USD/ounce lên kỷ lục khác là 3.583 USD. Đà tăng chưa dừng, giá vàng duy trì trên mức 3.590 USD/ounce cho đến cuối tuần.

Giá vàng thế giới tiếp tục biến động. Ảnh: Báo VietNamNet.

Nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng thế giới tăng là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9, với khả năng giảm 25 điểm cơ bản.

Sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cũng hỗ trợ giá vàng, khi kkim loại quý được xem là tài sản trú ẩn an toàn, nhất là trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ và bất ổn địa chính trị toàn cầu

Kết quả khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới chuyên gia tại Wall Street đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào đà tăng của kim loại quý, trong khi các nhà đầu tư cá nhân tại Main Street cũng có quan điểm tích cực.

Tuần này thị trường quan tâm tới một số báo cáo kinh tế như chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ, cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ hé lộ thêm về kỳ vọng lạm phát.