Giá vàng hôm nay, ngày 6/9/2025: Xô đổ mọi kỷ lục, vàng SJC trong nước tiến thẳng lên 135,4 triệu đồng

Đời sống 06/09/2025 10:09

Hôm nay, ngày 6/9/2025, giá vàng thế giới tăng lên mức kỷ lục mới kéo theo vàng SJC trong nước tăng vọt thêm 1 triệu đồng khi mua vào lên 133,9 triệu đồng/lượng và bán ra lên 135,4 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 6/9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng vọt thêm 1 triệu đồng khi mua vào lên 133,9 triệu đồng/lượng và bán ra lên 135,4 triệu đồng. Vàng miếng đã xô đổ mọi kỷ lục cũ để ghi nhận mức đỉnh mới trong lịch sử.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng thêm 1 triệu đồng, đưa giá mua lên 127,7 triệu đồng và bán ra lên 130,2 triệu đồng. Đây cũng là mức kỷ lục mới của vàng nhẫn tại SJC.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/9/2025: Xô đổ mọi kỷ lục, vàng SJC trong nước tiến thẳng lên 135,4 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, tính đến đầu ngày 6/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.587 USD/ounce, tăng 42 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.545 USD/ounce).

Giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, đạt 3.641 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh tâm lý bất an của giới đầu tư Mỹ trước các tín hiệu kinh tế vĩ mô.

Báo cáo việc làm tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 75.000. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%, đúng như dự báo. Dữ liệu này được giới đầu tư đánh giá là tín hiệu củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất.

Mặt khác, đồng USD giảm giá sâu, chạm mức thấp nhất trong 5 tuần qua, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng cao.

Ở một diễn biến khác, căng thẳng thương mại giữa Canada và Mỹ tiếp tục thu hút sự chú ý. Hai nước đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán về thuế quan theo ngành nhằm đạt được sự đồng thuận trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp thuế lên các mặt hàng như thép, nhôm, ô tô và gỗ

Giá vàng hôm nay của thế giới tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến tại Mỹ và sự suy yếu của đồng USD. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn được nhà đầu tư ưu tiên.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/9/2025: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC trong nước tăng vượt xa 134 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/9/2025: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC trong nước tăng vượt xa 134 triệu đồng

Hôm nay, ngày 5/9/2025, sau nhiều ngày liên tiếp tăng mạnh, giá vàng thế giới giảm mạnh. Thế nhưng, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh lên mức kỷ lục mới, vượt xa 134 triệu đồng một lượng.

