Giá vàng hôm nay, ngày 4/9/2025: Tiếp tục tăng mạnh, lập kỷ lục mới 134 triệu đồng

Hôm nay, ngày 4/9/2025 giá vàng thế giới lẫn trong nước tiếp tục đồng loạt tăng cao và xác lập kỷ lục mới.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới lẫn trong nước tiếp tục đồng loạt tăng cao và xác lập kỷ lục mới.

Sáng 4/9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm 500.000 đồng, đưa giá mua vào lên 132,4 triệu đồng mỗi lượng và bán ra lên 133,9 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn trên thị trường cũng tăng sốc lên kỷ lục mới khi bán ra sát 130 triệu đồng.

Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 700.000 đồng mua vào 126,2 triệu đồng, bán ra 128,7 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 1,1 triệu đồng khi mua vàng nhẫn lên 126,9 triệu đồng, bán ra 129,9 triệu đồng…

Giá vàng SJC tăng lên 134 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đạt 3.563 USD/ounce, tăng 33 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.530 USD/ounce).

Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 37 USD, đạt 3.630 USD/ounce.

Báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy số lượng việc làm trong tháng 6 giảm xuống còn 7,437 triệu, thấp hơn so với tháng trước. Thông tin này phản ánh thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu chững lại, với hoạt động tuyển dụng giảm rõ rệt, củng cố quan điểm lạc quan của các nhà đầu tư đối với vàng.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô khác cũng góp phần thúc đẩy giá vàng. Lãi suất trái phiếu toàn cầu tăng do lo ngại về lạm phát, tình trạng bán nợ chính phủ và các vấn đề liên quan đến kỷ luật tài khóa. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm hiện tiến sát mốc 5%, trong khi lãi suất trái phiếu tại Anh, Úc và Nhật Bản cũng tăng mạnh.

Mặc dù lãi suất trái phiếu tăng thường không phải là yếu tố tích cực cho vàng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, vàng vẫn được hưởng lợi nhờ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Lịch sử cho thấy tháng 9 và tháng 10 thường là giai đoạn khó khăn đối với thị trường chứng khoán và tiền tệ. Điều này càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh bảo toàn vốn.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/9/2025: Lập kỷ lục cao nhất trong 14 năm qua, SJC áp sát ngưỡng 134 triệu đồng/lượng Hôm nay, ngày 3/9/2025, giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới trên thị trường quốc tế kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh. Giá vàng SJC áp sát ngưỡng 134 triệu đồng/lượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-492025-tiep-tuc-tang-manh-lap-ky-luc-moi-134-trieu-ong-741229.html