Giá vàng hôm nay 1/9/2025: Vừa mở cửa thế giới đã lao dốc, trong nước vàng miếng SJC ở vùng đỉnh chót vót

Đời sống 01/09/2025 09:57

Hôm nay ngày 1/9/2025, giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng vàng miếng SJC trên thị trường tự do vẫn neo ở mức cao. Một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM, Hà Nội điều chỉnh giá vàng miếng giảm nhẹ còn 131,5 triệu đồng/lượng mua vào, 132,5 triệu đồng/lượng bán ra

Theo báo Người Lao Động, sáng 1/9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI duy trì ở mức cao 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. 

Một số công ty như Mi Hồng nâng giá mua vào vàng miếng SJC cao hơn 500.000 đồng so với các công ty khác. Chênh lệch giá mua vào – bán ra vàng miếng cũng chỉ từ 1-1,5 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu giao dịch không quá sôi động, chủ yếu là người hỏi mua vàng.

Giá vàng hôm nay 1/9/2025: Vừa mở cửa thế giới đã lao dốc, trong nước vàng miếng SJC ở vùng đỉnh chót vót - Ảnh 1
Giá vàng trong nước đang neo ở mức cao. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM, Hà Nội điều chỉnh giá vàng miếng giảm nhẹ còn 131,5 triệu đồng/lượng mua vào, 132,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng so với hôm qua và cao hơn tại các công ty vàng lớn gần 2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được niêm yết quanh mức cao, 122,5 triệu đồng/lượng mua vào và 125 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua sau khi đã có tuần tăng hàng triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước chủ yếu biến động về giá, nhu cầu mua vàng duy trì cao nhưng nguồn cung khan hiếm và vắng bóng người bán. Mỗi ngày, một số công ty vàng ở TP HCM chỉ bán ra với lượng vàng miếng hoặc vàng nhẫn hạn chế, do thiếu vắng nguồn cung, trong khi nhiều người vẫn xếp hàng chờ mua vàng. Diễn biến này khiến giá vàng liên tục lập những mốc đỉnh mới. 

Giá vàng hôm nay 1/9/2025: Vừa mở cửa thế giới đã lao dốc, trong nước vàng miếng SJC ở vùng đỉnh chót vót - Ảnh 2
Giá vàng thế giới có dấu hiệu đi xuống. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm 11 USD, xuống 3.438 USD/ounce trong ngày đầu tiên của tháng 9. Dù vậy, vàng kết thúc tháng 8 ở mức cao, tăng hơn 2,3%, gần với giá kỷ lục 3.500 USD/ounce. Trong bài phát biểu vào thứ sáu tuần trước tại hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, sự thay đổi cán cân rủi ro trong nền kinh tế có thể đảm bảo việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. 

Một số nhà kinh tế nhận xét, lập trường của ông Powell đã được xác nhận vào thứ sáu khi áp lực lạm phát tăng lên phù hợp với dự báo. Bộ Thương mại Mỹ báo cáo, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động và là thước đo lạm phát ưa thích của Fed đã tăng 2,9% trong 12 tháng tính đến tháng 7.

Trong tuần này, một số thông tin kinh tế của Mỹ công bố sẽ tác động đến giá vàng như chỉ số PMI sản xuất của ISM, số lượng việc làm tại JOLTS, bảng lương phi nông nghiệp của ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số PMI dịch vụ của ISM, bảng lương phi nông nghiệp…

Giá vàng hôm nay 31/8/2025: Liên tục lập đỉnh, giá vàng SJC sắp cán mốc 131 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 31/8/2025: Liên tục lập đỉnh, giá vàng SJC sắp cán mốc 131 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 31/8/2025 giá vàng không ngừng lập đỉnh mới ở thị trường trong nước, được cả chuyên gia lẫn nhà đầu tư dự báo còn tiếp tục tăng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng SJC giá vàng SJC tăng

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Vận đỏ như son sau ngày mai (2/9/2025), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Đời sống 7 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/9/2025, Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Tin tức giải trí 7 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Bức tường bất ngờ đổ sập trong tích tắc, đè người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ

Video 8 giờ 52 phút trước
Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Mải mê chơi đùa dưới trời mưa bất ngờ sét đánh trúng cây trong sân trường nhóm sinh viên hoảng sợ bỏ chạy

Video 9 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

Đời sống 9 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/9/2025, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sau đổi mệnh phát tài, tiền rơi trúng đầu, giàu có nức danh

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Diễn viên Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" đột ngột qua đời tuổi 52 vì đột quỵ

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Nóng: Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án bà nội sát hại 2 cháu ruột rồi tự tử bất thành

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy nghi bị sét đánh tử vong trên đường đê

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

TP.HCM: Bắt nghi phạm chặn đầu, đập vỡ kính taxi giữa đường

Đắk Lắk: Dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét, thanh niên 16 tuổi bị điện giật tử vong

Đắk Lắk: Dùng điện thoại đang sạc khi trời sấm sét, thanh niên 16 tuổi bị điện giật tử vong

Quảng Trị: Bắt nóng nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Quảng Trị: Bắt nóng nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Gia cảnh hai cháu nhỏ tử vong ở Hưng Yên: Rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa tại địa phương

Khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy

Khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy