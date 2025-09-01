Giá vàng hôm nay 1/9/2025: Vừa mở cửa thế giới đã lao dốc, trong nước vàng miếng SJC ở vùng đỉnh chót vót

Hôm nay ngày 1/9/2025, giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng vàng miếng SJC trên thị trường tự do vẫn neo ở mức cao. Một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM, Hà Nội điều chỉnh giá vàng miếng giảm nhẹ còn 131,5 triệu đồng/lượng mua vào, 132,5 triệu đồng/lượng bán ra

Theo báo Người Lao Động, sáng 1/9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI duy trì ở mức cao 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Một số công ty như Mi Hồng nâng giá mua vào vàng miếng SJC cao hơn 500.000 đồng so với các công ty khác. Chênh lệch giá mua vào – bán ra vàng miếng cũng chỉ từ 1-1,5 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu giao dịch không quá sôi động, chủ yếu là người hỏi mua vàng.

Giá vàng trong nước đang neo ở mức cao. Ảnh: Báo Người Lao Động. Trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM, Hà Nội điều chỉnh giá vàng miếng giảm nhẹ còn 131,5 triệu đồng/lượng mua vào, 132,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng so với hôm qua và cao hơn tại các công ty vàng lớn gần 2 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được niêm yết quanh mức cao, 122,5 triệu đồng/lượng mua vào và 125 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua sau khi đã có tuần tăng hàng triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước chủ yếu biến động về giá, nhu cầu mua vàng duy trì cao nhưng nguồn cung khan hiếm và vắng bóng người bán. Mỗi ngày, một số công ty vàng ở TP HCM chỉ bán ra với lượng vàng miếng hoặc vàng nhẫn hạn chế, do thiếu vắng nguồn cung, trong khi nhiều người vẫn xếp hàng chờ mua vàng. Diễn biến này khiến giá vàng liên tục lập những mốc đỉnh mới. Giá vàng thế giới có dấu hiệu đi xuống. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm 11 USD, xuống 3.438 USD/ounce trong ngày đầu tiên của tháng 9. Dù vậy, vàng kết thúc tháng 8 ở mức cao, tăng hơn 2,3%, gần với giá kỷ lục 3.500 USD/ounce. Trong bài phát biểu vào thứ sáu tuần trước tại hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, sự thay đổi cán cân rủi ro trong nền kinh tế có thể đảm bảo việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Một số nhà kinh tế nhận xét, lập trường của ông Powell đã được xác nhận vào thứ sáu khi áp lực lạm phát tăng lên phù hợp với dự báo. Bộ Thương mại Mỹ báo cáo, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động và là thước đo lạm phát ưa thích của Fed đã tăng 2,9% trong 12 tháng tính đến tháng 7. Trong tuần này, một số thông tin kinh tế của Mỹ công bố sẽ tác động đến giá vàng như chỉ số PMI sản xuất của ISM, số lượng việc làm tại JOLTS, bảng lương phi nông nghiệp của ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số PMI dịch vụ của ISM, bảng lương phi nông nghiệp…

