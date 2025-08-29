Giá vàng hôm nay, ngày 29/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, SJC tiếp tục xác lập kỷ lục mới gần sát 130 triệu đồng

Đời sống 29/08/2025 09:37

Hôm nay, ngày 29/8/2025, giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, đạt mức cao nhất trong 3 tuần qua. Vàng SJC trong nước bán ra 128,9 triệu đồng.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, trong nước, giá vàng cũng lập kỷ lục mới trong lịch sử. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm 400.000 đồng, đưa giá mua lên 127,4 triệu đồng và bán ra 128,9 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng, mua vào lên 120,6 triệu đồng, bán ra lên 123,1 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng chiều mua vào thêm 800.000 đồng, lên 121 triệu đồng nhưng chiều bán ra chỉ tăng 100.000 đồng, lên 123,3 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào 120,3 triệu đồng và bán ra 123,3 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao trên 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, SJC tiếp tục xác lập kỷ lục mới gần sát 130 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước phá kỷ lục mới. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 5 giờ sáng 29/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.418 USD/ounce, tăng 35 USD từ mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.383 USD/ounce). Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 12,60USD, đạt 3.461 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng lực mua kỹ thuật cùng với sự suy yếu của chỉ số đồng USD (giảm 0,32% xuống 97,81 điểm) đã thúc đẩy giá vàng hôm nay đi lên .

Các chuyên gia tại Bank of America duy trì dự báo lạc quan, cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng này nhấn mạnh rằng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng sẽ là yếu tố then chốt hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, SJC tiếp tục xác lập kỷ lục mới gần sát 130 triệu đồng - Ảnh 2
Giá vàng thế giới cũng tăng mạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

"Việc cắt giảm lãi suất tiềm năng kết hợp với đồng USD mất giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng cao hơn... Trong môi trường lạm phát tiếp tục tăng, vàng sẽ càng trở nên hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn" - các nhà phân tích tại Bank of America nhận định.

Thị trường hiện đang đặt cược lớn vào khả năng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9-2025. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, với khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ vào các tháng 10 và 12.

Sự suy yếu của đồng USD và giá dầu thô (giao dịch quanh mức 63,75 USD/thùng) cũng góp phần tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng hôm nay. Các yếu tố này không chỉ làm tăng sức hấp dẫn của vàng mà còn củng cố vai trò của kim loại quý này như một công cụ chống lạm phát hiệu quả.

Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, SJC phá kỷ lục cũ, lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, SJC phá kỷ lục cũ, lập kỷ lục mới

Hôm nay, ngày 28/8/2025, giá vàng thế giới chưa dừng đà tăng sau những chỉ trích về chính sách lãi suất từ Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, giá vàng SJC trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng SJC giá vàng SJC tăng

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Video 6 giờ 4 phút trước
Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Đời sống 10 giờ 17 phút trước
Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Sống khỏe 10 giờ 33 phút trước
An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Đời sống 10 giờ 39 phút trước
Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 48 phút trước
Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Xã hội 10 giờ 54 phút trước
Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Video 11 giờ 58 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Video 12 giờ 4 phút trước
Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Video 12 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Lạng Sơn: Xuất hiện 'hố tử thần' không đáy, một hộ dân phải di dời khẩn cấp

Lạng Sơn: Xuất hiện 'hố tử thần' không đáy, một hộ dân phải di dời khẩn cấp

TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay

TP.HCM: Nam thanh niên cố giữ diều gặp gió mạnh, bị dây cắt đứt lìa bàn tay

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ

Công an Đồng Nai giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi rời khỏi nhà bằng xe máy và mất liên lạc với gia đình 3 ngày trước

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam sinh 18 tuổi rời khỏi nhà bằng xe máy và mất liên lạc với gia đình 3 ngày trước