Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, SJC phá kỷ lục cũ, lập kỷ lục mới

Đời sống 28/08/2025 09:55

Hôm nay, ngày 28/8/2025, giá vàng thế giới chưa dừng đà tăng sau những chỉ trích về chính sách lãi suất từ Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, giá vàng SJC trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tăng thêm 200.000 - 700.000 đồng mỗi lượng, lên mức cao kỷ lục. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vào thêm 700.000 đồng mỗi lượng, lên 126,7 triệu đồng, trong khi giá bán ra tăng 200.000 đồng, lên 128,2 triệu đồng. Tập đoàn Doji giữ giá mua vào 126 triệu đồng, bán ra 128 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 125,4 triệu đồng, bán ra 128 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng thêm 200.000 đồng, lên 127 triệu đồng, bán ra đứng ở mức 128 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, SJC phá kỷ lục cũ, lập kỷ lục mới - Ảnh 1
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giá bán ra tăng 200.000 đồng, lên 128,2 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Các công ty cũng tăng giá vàng nhẫn 4 số 9 từ 200.000 - 400.000 đồng mỗi lượng. Chẳng hạn, Công ty SJC mua vào lên 120,1 triệu đồng, bán ra 122,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 119,8 triệu đồng, bán ra 122,8 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu có mức giá bán ra cao nhất thị trường với 123 triệu đồng, mua vào 120 triệu đồng… Giá vàng nhẫn đang có mức giá cao kỷ lục.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 28/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.397 USD/ounce, tăng 22 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.375 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 3 USD, đạt 3.436 USD/ounce.

Thị trường vàng đang phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn chính trị và kinh tế. Những chỉ trích liên tiếp từ Tổng thống Trump đối với chính sách lãi suất của Fed, cùng với hành động sa thải một thống đốc Fed, đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của cơ quan này, thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, SJC phá kỷ lục cũ, lập kỷ lục mới - Ảnh 2
Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Ngoài các yếu tố liên quan đến Fed, tâm điểm chú ý của thị trường hôm nay hướng về báo cáo thu nhập quý II/2025 của Nvidia. Là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, Nvidia đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng tâm lý thị trường. Các nhà đầu tư cổ phiếu đang chuẩn bị cho những biến động mạnh, không chỉ trên thị trường chứng khoán mà còn có khả năng lan tỏa sang các thị trường tài chính và hàng hóa, bao gồm vàng.

Vào ngày 29/8 sắp tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân của Mỹ, trong đó chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – được dự đoán sẽ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số PCE cốt lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) được dự báo tăng 2,9%. Những con số này sẽ cung cấp manh mối quan trọng về hướng đi chính sách lãi suất của Fed, tác động nhập định đến xu hướng giá vàng thế giới.

