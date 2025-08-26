Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Liên tục thẳng tiến tăng, SJC sắp cán đỉnh 128 triệu đồng

Đời sống 26/08/2025 09:56

Hôm nay, ngày 26/8/2025 trong nước tăng 'bốc đầu' 500.000-600.000 đồng mỗi lượng, đưa vàng SJC lên sát mốc 128 triệu đồng. Vàng nhẫn cũng lên đỉnh cao mới, trên 122 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin VietNamNet, giá vàng miếng SJC sáng nay tiếp tục tăng chóng mặt, thêm 500.000 đồng/lượng (mua vào) và 600.000 đồng/lượng (bán ra), giao dịch ở mức 126,1-127,7 triệu đồng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh lên mức cao mới.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng.

Giá vàng miếng SJC 9999 tăng tiếp 200.000 đồng/lượng chiều bán ra, đẩy giá lên cao kỷ lục 127,1 triệu đồng/lượng. Giá mua vào lại điều chỉnh giảm 300.000 đồng, còn 125,6 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng cả hai chiều, giao dịch quanh 119,1 - 121,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 Doji giữ nguyên giá so với phiên trước, niêm yết ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Liên tục thẳng tiến tăng, SJC sắp cán đỉnh 128 triệu đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Người Lao Động, đến 6 giờ sáng nay, 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế còn 3.362 USD/ounce, giảm 22 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.374 USD/ounce).

Nhà đầu tư vàng đang tiếp tục phản ứng với bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cuối tuần trước. Ông Jerome Powell ám chỉ khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9, đánh dấu sự chuyển hướng sang chính sách tiền tệ ôn hòa hơn. Tuy nhiên, một số thành viên FED vẫn còn chia rẽ về quyết định này.

Ông Powell nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt "tình huống đầy thách thức" khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu.

Dù được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất thấp, giá vàng vẫn chịu áp lực từ sức mạnh của đồng USD. Đồng USD mạnh khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, làm giảm nhu cầu và tạo lực cản cho giá vàng hôm nay.

Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi Báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến công bố ngày 28/8. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của FED và sẽ cung cấp thông tin quan trọng về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai. Kết quả của báo cáo PCE có thể củng cố hoặc làm lung lay kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất, từ đó gây ra biến động lớn trên thị trường vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/8/2025: Vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục, đạt đỉnh 128,3 triệu đồng/lượng



Hôm nay, ngày 25/8/2025, giá vàng trong nước tăng nhanh. Vàng SJC xuất hiện mức đỉnh mới đối với vàng miếng SJC bất chấp giá thế giới giảm nhanh khi vừa mở cửa.

