Danh tính nữ MC bị mời làm việc do đăng tin sai sự thật

Đời sống 05/03/2026 09:13

Sau khi đăng thông tin sai sự thật về quá trình thụ lý vụ án của Công an phường ở Đắk Lắk, một MC bị mời lên làm việc và yêu cầu gỡ bài.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 6/3, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã mời bà B.T.H. (33 tuổi) làm việc và yêu cầu gỡ bài viết do phản ánh sai sự thật về lực lượng công an.

Làm việc với công an, bà H. thừa nhận bản thân là MC sự kiện và đang ở trọ tại địa phương.

Sáng 4/3, bà H. đã đăng lên mạng xã hội Facebook với nội dung cho rằng Công an phường Buôn Ma Thuột chậm giải quyết vụ việc bà và bạn trai bị chủ của phòng trọ hành hung dẫn đến thương tích vào ngày 28/1.

Theo bà H., việc bị đánh dẫn đến thương tích vùng mặt, đầu khiến bà bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ và công việc của mình. Do thấy công an phường "làm chậm", bà H. đã gửi đơn đến Công an tỉnh Đắk Lắk và hồ sơ được chuyển về Công an phường Buôn Ma Thuột xử lý theo thẩm quyền.

Danh tính nữ MC bị mời làm việc do đăng tin sai sự thật - Ảnh 1
Người phụ nữ đăng tải hình ảnh cho rằng đã bị đánh nhập viện - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột cho rằng, vụ việc bà H. bị đánh, đơn vị đã thụ lý, đang trong quá trình giải quyết và không chậm trễ. 

Tại buổi làm việc với công an, bà H. được giải thích quy trình tiếp nhận, thụ lý và xác minh vụ việc. Nhận thức bản thân sai sót, người này đã gỡ bài viết và xin lỗi Công an phường Buôn Ma Thuột cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk.

