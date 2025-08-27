Hôm nay ngày 27/8/2025, giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt hàng chục USD/ounce, đạt mức cao nhất trong vòng hai tuần qua. Đặc biệt, vàng trong nước lập kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng ngay sau khi xóa bỏ độc quyền vàng miếng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (27/8), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục tăng và ghi nhận mức kỷ lục mới. Cụ thể, SJC mua vào 126 triệu đồng/lượng và bán ra 128 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng từ 200.000 - 300.000 đồng, đưa giá mua lên 119,9 triệu đồng, bán ra 122,4 triệu đồng. Giá vàng nhẫn tại các công ty khác cũng tăng tương tự như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 200.000 đồng khi mua vào lên 119,6 triệu đồng và bán ra 122,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng nửa triệu đồng, đưa giá mua lên 119,5 triệu đồng, bán ra 122,5 triệu đồng…

Giá vàng SJC mua vào 126 triệu đồng/lượng và bán ra 128 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Ảnh: Báo Thanh Niên. Giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao theo đà đi lên của thế giới mặc dù có lúc sụt giảm sau khi chiều 26/8 Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Điều này có thể kéo mức chênh lệch của vàng trong nước với thế giới đi xuống khi nguồn cung gia tăng. Theo thông tin báo Người Lao Động, đến 6 giờ sáng 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.392 USD/ounce, tăng 26 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.365 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, đạt 3.434 USD/ounce, tăng 16,5 USD.

Sự tăng giá mạnh mẽ của vàng được thúc đẩy bởi tâm lý trú ẩn an toàn sau thông báo gây sốc từ Tổng thống Donald Trump về việc sa thải Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang (Fed) -bà Lisa Cook. Động thái này đã tạo ra những lo ngại về sự ổn định trong chính sách tiền tệ của Mỹ, khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn. Giá vàng trên thị trường quốc tế đạt 3.392 USD/ounce, tăng 26 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.365 USD/ounce). Ảnh: Báo Người Lao Động. Tổng thống Trump tuyên bố sa thải bà Lisa Cook với cáo buộc bà làm giả hồ sơ thế chấp. Ông Trump cho biết có đủ căn cứ để thực hiện quyết định này. Tuy nhiên, bà Cook phản pháo mạnh mẽ, khẳng định ông Trump không có thẩm quyền sa thải bà và tuyên bố sẽ không từ chức. Theo giới phân tích, việc sa thải bà Lisa Cook, nếu thành công, sẽ giúp ông Trump giành đa số bốn ghế trong Hội đồng Thống đốc gồm bảy thành viên của Fed, qua đó tăng khả năng ảnh hưởng của ông lên các chính sách tiền tệ. Giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh nếu tình hình bất ổn tại Mỹ kéo dài. Tuy nhiên, động thái của Fed và phản ứng từ các thị trường tài chính toàn cầu sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng trong những ngày tới.

