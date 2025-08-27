Giá vàng hôm nay, ngày 27/8/2025: Lập kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng ngay sau khi xóa bỏ độc quyền vàng miếng

Đời sống 27/08/2025 09:51

Hôm nay ngày 27/8/2025, giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt hàng chục USD/ounce, đạt mức cao nhất trong vòng hai tuần qua. Đặc biệt, vàng trong nước lập kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng ngay sau khi xóa bỏ độc quyền vàng miếng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (27/8), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục tăng và ghi nhận mức kỷ lục mới. Cụ thể, SJC mua vào 126 triệu đồng/lượng và bán ra 128 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng từ 200.000 - 300.000 đồng, đưa giá mua lên 119,9 triệu đồng, bán ra 122,4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tại các công ty khác cũng tăng tương tự như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 200.000 đồng khi mua vào lên 119,6 triệu đồng và bán ra 122,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng nửa triệu đồng, đưa giá mua lên 119,5 triệu đồng, bán ra 122,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 27/8/2025: Lập kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng ngay sau khi xóa bỏ độc quyền vàng miếng - Ảnh 1
Giá vàng SJC mua vào 126 triệu đồng/lượng và bán ra 128 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao theo đà đi lên của thế giới mặc dù có lúc sụt giảm sau khi chiều 26/8 Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Điều này có thể kéo mức chênh lệch của vàng trong nước với thế giới đi xuống khi nguồn cung gia tăng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đến 6 giờ sáng 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.392 USD/ounce, tăng 26 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.365 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, đạt 3.434 USD/ounce, tăng 16,5 USD.

Sự tăng giá mạnh mẽ của vàng được thúc đẩy bởi tâm lý trú ẩn an toàn sau thông báo gây sốc từ Tổng thống Donald Trump về việc sa thải Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang (Fed) -bà Lisa Cook.

Động thái này đã tạo ra những lo ngại về sự ổn định trong chính sách tiền tệ của Mỹ, khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/8/2025: Lập kỷ lục mới 128 triệu đồng/lượng ngay sau khi xóa bỏ độc quyền vàng miếng - Ảnh 2
Giá vàng trên thị trường quốc tế đạt 3.392 USD/ounce, tăng 26 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.365 USD/ounce). Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Tổng thống Trump tuyên bố sa thải bà Lisa Cook với cáo buộc bà làm giả hồ sơ thế chấp. Ông Trump cho biết có đủ căn cứ để thực hiện quyết định này. Tuy nhiên, bà Cook phản pháo mạnh mẽ, khẳng định ông Trump không có thẩm quyền sa thải bà và tuyên bố sẽ không từ chức.

Theo giới phân tích, việc sa thải bà Lisa Cook, nếu thành công, sẽ giúp ông Trump giành đa số bốn ghế trong Hội đồng Thống đốc gồm bảy thành viên của Fed, qua đó tăng khả năng ảnh hưởng của ông lên các chính sách tiền tệ.

Giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh nếu tình hình bất ổn tại Mỹ kéo dài. Tuy nhiên, động thái của Fed và phản ứng từ các thị trường tài chính toàn cầu sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng trong những ngày tới.

Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Liên tục thẳng tiến tăng, SJC sắp cán đỉnh 128 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Liên tục thẳng tiến tăng, SJC sắp cán đỉnh 128 triệu đồng

Hôm nay, ngày 26/8/2025 trong nước tăng "bốc đầu" 500.000-600.000 đồng mỗi lượng, đưa vàng SJC lên sát mốc 128 triệu đồng. Vàng nhẫn cũng lên đỉnh cao mới, trên 122 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng SJC giá vàng tăng mạnh

TIN MỚI NHẤT

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Đời sống 25 phút trước
Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Đời sống 27 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp vượng Tài, vượng Lộc, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, mọi điều hanh thông

Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp vượng Tài, vượng Lộc, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Đời sống 46 phút trước
Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Sao quốc tế 50 phút trước
Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Đời sống 1 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp đón GIÓ TÀI LỘC, vàng rải khắp sân, vượt qua thử thách, chạm tay tới THÀNH CÔNG

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp đón GIÓ TÀI LỘC, vàng rải khắp sân, vượt qua thử thách, chạm tay tới THÀNH CÔNG

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/8/2025, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/8/2025, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm