Trong vòng 2 tuần đầu tháng 9 dương lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, đổi đời giàu có, Phú Quý hiển vinh, của nả dư dả, giàu có khó ai bằng

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 9 dương lịch, công việc của tuổi Sửu may mắn được Tam Hợp cục nâng đỡ nên cũng đỡ vất vả. Có người giúp bạn một tay trong công việc để được nghỉ sớm. Những người đang tăng ca, làm thêm thì được cấp trên đánh giá cao, kinh nghiệm của bạn chính là tiền đề để kích thích may mắn.

Tài lộc cũng khởi sắc không kém nhờ Thiên Tài chiếu vận. Nhiều người trúng xổ số hoặc trúng thưởng, phát tài nhanh bằng công việc mình đang đổ sức vào. Nên nhớ khách hàng là thượng đế, khách có sai thì cũng cười với khách, vì khách cho chúng ta tiền!

Thổ sinh Kim báo trước một ngày khởi sắc về đường tình cảm. Tuy Sửu nóng tính nhưng thực chất sống rất tình cảm, biết điều, không giống như những người lúc nào cũng tỏ ra hiền lành nhưng bụng dạ thì thâm sâu khó lường

Con giáp tuổi Dậu

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 9 dương lịch, công việc của tuổi Dậu có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Các kế hoạch hợp tác làm ăn của con giáp này đã có những kết quả bước đầu khá khả quan. Hãy tiếp tục kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra, trái ngọt đang ở ngay trước mắt con giáp này.

Tuy nhiên, trong một số tình huống con giáp này cần phải hết sức tỉnh táo và cẩn trọng. Đừng hành động một cách vội vàng và liều lĩnh để rồi gánh lấy những hậu quả đáng tiếc, khiến không chỉ tiền của mà cả uy tín của con giáp này cũng sẽ trôi theo dòng nước.

Trong hôm nay, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên hòa hợp hơn. Cả cha mẹ và con cái đều tìm được tiếng nói chung. Quan trọng là cả hai cùng biết và hiểu được điều đối phương muốn nói, đứng ở lập trường của đối phương để thông cảm và thấu hiểu hơn.

Con giáp tuổi Mão

Trong vòng 2 tuần đầu tháng 9 dương lịch, Chính Tài nhập mệnh, người tuổi Mão có nguồn thu nhập khá rủng rỉnh, nhờ đó có thể chi tiêu thoải mái mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Bản mệnh có được cơ hội kiếm tiền trong lúc gặp khó khăn và bằng năng lực bản thân đã mang lại nguồn thu như mong đợi.

Hôm nay, bạn cũng khá xông xáo trong công việc. Con giáp này muốn thử thách bản thân nên sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới mà cấp trên giao phó. Bạn không hề nghĩ sẽ được trả công bao nhiêu mà chỉ tập trung vào việc có được bài học gì từ đó. Tinh thần học hỏi, cầu tiến này rất đáng hoan nghênh.

Chuyện tình cảm không có sự tiến triển nào rõ rệt. Bạn khá bị động, trong khi người ấy cũng không mấy nhiệt tình nên mối quan hệ có dấu hiệu chững lại. Có thể tình cảm vẫn chưa đủ lớn khiến cả hai chủ động vun vén, bạn và đối phương đều cần nhìn nhận lại cảm xúc của mình.

