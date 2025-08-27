Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Đời sống 27/08/2025 12:42

Trưa 27/8, một lãnh đạo Công an phường Hòa Cường xác nhận, nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành đã bị bắt trong buổi sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm người nước ngoài thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường).

Trước đó, khoảng 20h51 tối 26/8, một thanh niên mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng PNJ, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để cướp trang sức.

Đáng chú ý, trước khi gây án, đối tượng đi từ phía sau, dùng vật giống thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu nam bảo vệ ngồi trước cửa hàng, khiến người này không kịp phản kháng.

Sau đó, nghi phạm xông vào bên trong gom nhiều món trang sức bỏ vào balo.

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, khi một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường, tên cướp liều lĩnh đẩy bật khóa, ôm túi trang sức thoát ra ngoài và tẩu thoát. Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng theo hình ảnh do camera ghi nhận, một số người dân đã phát hiện, chạy đến dùng gậy chặn phía trước cửa tiệm vàng để ngăn chặn tên cướp. Đối tượng này đã xô bật cửa, xông ra ngoài và chạy đi cùng với tài sản.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt tên cướp.

 

