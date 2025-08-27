Bé trai 6 tuổi bị chó cắn tổn thương nặng vùng kín

Sức khỏe 27/08/2025 13:32

Khi đang chơi trong sân nhà tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, bé trai 6 tuổi bất ngờ bị chó nhà đang xích lao tới cắn vào tay và bộ phận sinh dục. Sau tai nạn, bé đau đớn, chảy máu nhiều nên được người nhà lập tức đưa vào viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/8, bé trai 6 tuổi (trú tại xã Phú Lương, Thái Nguyên) đang chơi ở nhà, đi qua nơi có chó xích thì bất ngờ bị cắn vào tay và vùng sinh dục. Trẻ đau, chảy máu nhiều ở dương vật nên được gia đình nhanh chóng đưa tới Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu.

Các bác sĩ ghi nhận trẻ nhập viện trong tình trạng đau, chảy máu dương vật, da bị lóc mất hoàn toàn. Bệnh nhi được xét nghiệm cận lâm sàng, chuyển mổ cấp cứu khâu vết thương niệu đạo, tạo hình da thân dương vật bằng vạt da có cuống.

Bác sĩ Lê Long Ngọc - Khoa Ngoại Thận Tiết niệu, Bệnh viện A cho biết, đây là trường hợp cần phải mổ gấp, kíp trực đã ngay lập tức cho bệnh nhân làm các chỉ định cần thiết, kịp thời phẫu thuật cho trẻ. Kíp mổ đã thực hiện cắt lọc, làm sạch vết thương, đặt sonde tiểu, khâu vết thương niệu đạo, phẫu thuật tạo hình da thân dương vật bằng vạt da có cuống...

Sau mổ, tình trạng bệnh nhi ổn định. Bệnh nhi sau đó đã được đưa đi tiêm phòng bệnh dại theo nguyên tắc tiêm phòng trong 72 giờ đầu sau khi bị chó cắn và gia đình đang tiếp tục theo dõi con chó này.

Bé trai 6 tuổi bị chó cắn tổn thương nặng vùng kín - Ảnh 1
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, các bác sĩ khuyến cáo, những gia đình có trẻ nhỏ nên tiêm phòng dại định kỳ cho chó, mèo nuôi trong nhà. Tuyệt đối không thả rông, khi ra ngoài cần rọ mõm, không để trẻ lại gần động vật, nhất là khi chúng đang ăn hoặc ngủ.

Trong trường hợp bị chó, mèo cắn, cần nhanh chóng rửa vết thương dưới vòi nước bằng xà phòng. Với vết thương lớn, nên cầm máu bằng gạc sạch, không băng kín và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý và tiêm phòng dại kịp thời. Người dân tuyệt đối không tự chữa hoặc chủ quan theo dõi tại nhà.

