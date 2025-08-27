Thấy phòng trọ đóng kín đã 2 ngày, người ở trọ sinh nghi nên phá cửa thì thấy nam thanh niên nằm bất động, khi kiểm tra đã tử vong.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 27/8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong trong phòng trọ đường số 8, phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ). Nguồn tin Thanh Niên cho biết, danh tính người tử vong được xác định là anh L.M.Tr (23 tuổi, quê Bình Định cũ).

Thông tin ban đầu, gần 20 giờ ngày 26.8, chủ nhà trọ trên đường số 8, khu phố 26 (phường Thủ Đức) phát hiện một phòng trọ trong dãy đã khóa cửa từ 2 ngày trước, có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Chủ trọ gọi mãi không thấy ai trả lời nên phá cửa xông vào. Tại đây, chủ nhà trọ phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên nền nhà. Lực lượng y tế có mặt xác định người này đã tử vong.

Hiện trường phát hiện nam thanh niên tử vong trong phòng trọ. Ảnh: Báo Thanh Niên. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Đến rạng sáng 27.8, thi thể anh Tr. được đưa ra khỏi hiện trường. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân nạn nhân tử vong nghi do ngạt khói. Hiện trường ghi nhận căn phòng bịt kín các lỗ thông hơi, bên trong có lò nướng bằng than. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ nam thanh niên tử vong trong phòng trọ gây xôn xao dư luận. Cụ thể theo báo Công Lý, vào 8h sáng ngày 8/7, sau khi nhận tin báo từ người thân không thể liên lạc với con trai ở TP.HCM, lực lượng chức năng địa phương phối hợp chủ nhà trọ tiến hành kiểm tra căn phòng nằm ở tầng 3 khu trọ. Khi mở cửa, chủ nhà cùng Công an phát hiện người thuê trọ đã tử vong. Theo điều tra, nạn nhân tên N.M.Đ. (23 tuổi), quê An Giang, là sinh viên và sống một mình tại khu trọ này. Người dân trong khu trọ cho biết, gia đình của Đ. ở quê đã nhiều lần gọi điện nhưng không nhận được phản hồi. Vì lo lắng, họ liên hệ Công an, thông qua dữ liệu tạm trú trên ứng dụng VNeID, Công an xác định được địa chỉ cư trú rồi đến kiểm tra thì phát hiện nam sinh viên đã tử vong.

