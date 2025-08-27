Tài xế taxi bị cán tử vong khi cố ngăn chiếc taxi của mình lăn ngược về phía sau

Vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở Đông Cảng, Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc, vào khoảng 7h tối ngày 25/8. Người lái xe đã đỗ xe trước một cửa hàng và không kéo phanh tay, khiến xe lăn về phía sau. Người đàn ông đã cố gắng chặn chiếc xe bằng cơ thể của mình, rồi bị ngã xuống đường và bị bánh sau của chiếc taxi cán qua người.
Video 2 giờ 23 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi