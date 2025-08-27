Tài xế taxi bị cán tử vong khi cố ngăn chiếc taxi của mình lăn ngược về phía sau

Vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở Đông Cảng, Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc, vào khoảng 7h tối ngày 25/8. Người lái xe đã đỗ xe trước một cửa hàng và không kéo phanh tay, khiến xe lăn về phía sau. Người đàn ông đã cố gắng chặn chiếc xe bằng cơ thể của mình, rồi bị ngã xuống đường và bị bánh sau của chiếc taxi cán qua người.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

