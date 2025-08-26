Ô tô bốc cháy dữ dội sau khi được sửa chữa, nữ tài xế thoát chết trong hoảng loạn

Sasita Butwattakee, 62 tuổi, đã tấp xe vào lề khi xe không tăng tốc được trong lúc di chuyển trên con đường ở Chonburi, Thái Lan, vào ngày 21/8. Hình ảnh ghi lại cho thấy Sasita hoảng loạn bước ra khỏi chiếc xe Ford sedan khi những người qua đường cố gắng dập tắt ngọn lửa đang lan rộng bằng bình chữa cháy.
Video 2 giờ 28 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi