Ô tô bốc cháy dữ dội sau khi được sửa chữa, nữ tài xế thoát chết trong hoảng loạn

Sasita Butwattakee, 62 tuổi, đã tấp xe vào lề khi xe không tăng tốc được trong lúc di chuyển trên con đường ở Chonburi, Thái Lan, vào ngày 21/8. Hình ảnh ghi lại cho thấy Sasita hoảng loạn bước ra khỏi chiếc xe Ford sedan khi những người qua đường cố gắng dập tắt ngọn lửa đang lan rộng bằng bình chữa cháy.

