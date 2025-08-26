Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ

Bước qua tháng 9 dương lịch, đường công việc tuổi Thìn suôn sẻ, thuận lợi cho việc lập kế hoạch dài hạn hoặc đọc sách chuyên môn để tìm cảm hứng. Thiên ấn chiếu mệnh giúp bản mệnh thông thái hơn, có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, dễ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Tiền bạc tăng trưởng tốt nhờ Tam Hợp cục soi sáng. Con giáp này có duyên với kinh doanh buôn bán, hút khách nhờ tính cách điềm đạm và cẩn thận của mình.

Đời sống tình cảm có những chuyển biến ngọt ngào, gia đình hòa thuận. Bạn có mối quan hệ rất gắn bó với gia đình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Bước qua tháng 9 dương lịch, tuổi Mùi, vận tài lộc nhờ có Chính Tài che chở nên nhiều cơ hội tăng tiến. Nhiều cơ may tài lộc đến với con giáp này nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối. Song vẫn cần lưu ý đến vấn đề chi tiêu, bản mệnh nên lên kế hoạch mua sắm rõ ràng, cụ thể, chớ nên hoang phí mua theo hứng nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim cũng giúp chuyện tình cảm thuận lợi, các cặp đôi có thể sẽ đi đến một bước tiến mới trong mối quan hệ, tính chuyện tương lai. Người độc thân chỉ cần mở lòng mình thì sẽ phát hiện ra hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu bên cạnh, bạn chẳng cần tìm kiếm nơi đâu xa.

Con giáp tuổi Thân

Bước qua tháng 9 dương lịch, tuổi Thân được Chính Quan che chở nên công danh thăng tiến nhẹ nhàng, mang lại cho bạn nhiều niềm vui. Bạn tự hào vì những gì mình đã làm được, nhưng vẫn phải cố gắng không ngừng nghỉ, sáng tạo và chủ động nhiều hơn nữa để có thêm nhiều cơ hội phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, tài vận của tuổi Thân cũng không có gì phải lo lắng. Tiền bạc đổ về túi không ít, nhất là người theo nghiệp buôn bán kinh doanh vô cùng phát đạt. Với nguồn thu nhập không tồi này, đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái và có một khoản dư để tích lũy.

