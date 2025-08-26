Xe máy phóng tốc độ cao đâm trực diện xe buýt di chuyển ngược chiều khiến tài xế tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu vực Golapar ở Haldwani, Ấn Độ, nơi một chiếc xe buýt đã va chạm với một người đi xe máy chạy quá tốc độ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h45 tối ngày 23/8 và được camera giám sát gần đó ghi lại.
An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

