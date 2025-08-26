Hà Nội: Cây xanh bật gốc, đè trúng 2 ô tô trong cơn mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5

Ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), sáng 26/8, trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng nhiều nơi. Khoảng 9h cùng ngày, tại khu vực giao lộ Trần Phú - Chu Văn An, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập. Cây đổ đè trúng 2 ô tô đang chạy, khiến phương tiện hư hỏng nhẹ.
Video 1 giờ 27 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

