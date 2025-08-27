Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 27/8, 3 con giáp bắc thang đến thành công, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 27/8, Chính ấn soi sáng, trạng thái làm việc của con giáp chăm chỉ này tốt như ngựa phi trên đồng cỏ, có thể phát huy hết năng lực chuyên môn. Bạn hợp tác vui vẻ với đồng nghiệp như một gia đình, dự án tiến triển thuận lợi như thuyền xuôi dòng.

Ngoài ra, tử vi nhắc Thìn đừng nói năng tùy tiện để tránh hiểu lầm trong các mối quan hệ làm ăn quan trọng. Về tình duyên, người độc thân sẽ gặp nhiều vận đào hoa không tốt, nên cẩn thận khi tiếp xúc với người khác phái.

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 27/8, Chính Quan soi đường nên người tuổi Tý đã tìm được động lực trong công việc, nhanh chóng tìm được mục tiêu cho bản thân. Lúc này, bạn chỉ muốn hoàn toàn tập trung vào mục tiêu đó, dù người khác có nói ra nói vào đi chăng nữa.

Kế hoạch tiến triển đúng như dự kiến, những chú Chuột thuận lợi vượt qua những khó khăn, trở ngại trước đó và giải quyết được những vấn đề phát sinh bất ngờ. Cấp trên có thể sẽ trao cho bạn cơ hội để thể hiện năng lực của mình, hãy cố gắng làm tốt nhất có thể.

Con giáp tuổi Mão

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 27/8, Thiên Tài ghé thăm giúp con giáp tuổi Mão có tiền để trang trải cuộc sống và giúp đỡ những người xung quanh. Việc làm nhỏ thôi nhưng đến giờ bạn mới làm được vì lúc này mới có tiền trong tay. Bạn cũng cảm thấy rất vui khi giúp được mọi người.

Ngũ hành tương sinh khuyên bản mệnh hôm nay tập trung cải thiện vấn đề tình cảm. Bạn có thể cho chồng/vợ vạch ra một vài kế hoạch và có sự ủng hộ của bạn. Nó sẽ giúp cho người ấy tự tin và hành động tốt hơn.

