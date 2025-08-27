Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, Thiên ấn chiếu mệnh, Sửu là một người chỉ huy thông minh và phân bổ thời gian cũng như năng lượng hợp lý. Đừng để bản thân quá mệt mỏi, và đừng để bất kỳ khâu nào bị sai sót.

Thu nhập của con giáp cũng rất tuyệt vời, giống như có Thần Tài bên cạnh chỉ đường, và có người chỉ dẫn phương hướng đầu tư, lợi nhuận thu về sẽ rất lớn, giống như mở một rương kho báu đầy vàng! Hướng tài lộc là Đông Nam, Bắc và Tây Nam. Nếu bạn đi theo những hướng này, bạn có thể tìm thấy nhiều tiền hơn. Hai hành Thổ tương hòa, không có nhiều biến động tình cảm xảy ra, cuộc sống gia đình êm đẹp, vui vẻ. Bạn nên chú ý đến việc nghỉ ngơi. Ngủ đủ giấc cũng quan trọng như nạp năng lượng cho cơ thể.

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, người tuổi Thân được Tam Hợp che chở trong hôm nay nên những mong mỏi tình duyên trước đó của bạn sẽ sớm thành hiện thực thôi. Người độc thân hãy chuẩn bị tinh thần đón tình yêu gõ cửa đi nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài độ mệnh, những chú Khỉ còn dễ gặp được lộc trời cho trong hôm nay, kế hoạch kinh doanh nào cũng thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập từ công việc chính thì sẽ được giới thiệu việc làm thêm, hãy cố gắng sắp xếp thời gian nhé.

Những người độc thân có thể sẽ tìm được tình yêu mình mong đợi đã lâu khi được đào hoa dẫn lối. Bản mệnh hãy mở lòng mình và đón nhận, đừng e dè sợ hãi vì những chuyện chưa tới.

Con giáp tuổi Mùi

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, nhờ có Tam Hội mà bạn có khả năng thấu hiểu người thân hơn, hãy cho họ thấy rằng họ không đơn độc. Khi giáo dục dạy dỗ con cái, bạn cũng nên thể hiện sự tôn trọng một nửa của mình nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn như luồng gió mới mang lại tinh thần thoải mái cùng sự tin tưởng để con giáp tuổi Mùi cảm thấy vững tin hơn cho con đường bạn đang đi sắp tới. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi nhưng khi bạn lạc quan, bạn sẽ vượt qua được tất cả.



Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui về sức khỏe, ai đang ốm thì có cơ hội cải thiện tình hình, nhiều người đang hồi phục khá nhanh. Tinh thần lạc quan cũng là tác nhân giúp bạn trở nên khỏe mạnh hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!