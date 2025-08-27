Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vô ào ào, vận may thấm vào người, điềm lành gõ cửa, mọi điều hanh thông

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, Chính tài soi sáng, đường tài lộc của Dần như cây non đang lớn mạnh, vững chắc và ổn định. Hướng tài lộc là Tây Nam, Đông Nam và Đông Bắc. Những hướng này giống như những lối đi bí ẩn của tài lộc. Nếu bạn đi theo chúng, bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội làm giàu hơn.

Mộc Thổ bất dung nên đường tình duyên của con giáp này hơi bất ổn, dễ có cãi nhau với nửa kia. Bạn cũng nên chú ý đến vệ sinh răng miệng. Khoang miệng giống như một khu vườn nhỏ cần được chăm sóc cẩn thận. Nếu không, vi khuẩn sẽ như những loài côn trùng nhỏ bé, dễ dàng gây ra các bệnh về răng miệng.

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Thân được Tam Hợp che chở nên những mong mỏi tình duyên trước đó của bạn sẽ sớm thành hiện thực thôi. Người độc thân hãy chuẩn bị tinh thần đón tình yêu gõ cửa đi nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài độ mệnh, những chú Khỉ còn dễ gặp được lộc trời cho, kế hoạch kinh doanh nào cũng thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập từ công việc chính thì sẽ được giới thiệu việc làm thêm, hãy cố gắng sắp xếp thời gian nhé. Bản mệnh cần tập cho mình thói quen lên kế hoạch chi tiêu chi tiết và cụ thể để tránh việc thâm hụt vào những thứ không thực sự cần thiết.

Con giáp tuổi Sửu

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, Tam Hợp mang lại những chỉ dẫn phù hợp để con giáp tuổi Sửu cải thiện tình cảm hiện tại. Hãy đánh giá cao sự cố gắng của chồng/vợ, thúc đẩy người ấy khắc phục những điểm yếu bằng sự tự kỷ luật khi vấp phải lỗi lầm.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn ghé thăm cho thấy dường như thời vận đã thay đổi, cơ hội sẽ đến gần hơn với con giáp tuổi Sửu, vậy thì đây chính là lúc để biến ước mơ thành hiện thực đấy. Đừng bỏ lỡ vận may của mình nhé.



Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe tốt, bạn có năng lượng dồi dào để xử lý được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thậm chí bạn còn có thể giúp đỡ được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!