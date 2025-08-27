Thảm kịch: Đấu sĩ trẻ thiệt mạng sau cú húc của con bò đực khổng lồ khiến hàng nghìn khán giả hoảng loạn

Hình ảnh ghi lại cho thấy một đấu sĩ bò tót 22 tuổi đầy triển vọng, đã tử vong sau khi bị một con bò đực nặng 700kg húc trong buổi biểu diễn đầu tiên của mình tại đấu trường Campo Pequeno, Lisbon, Bồ Đào Nha. Vụ việc đau lòng này diễn ra trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.

Video 1 giờ 50 phút trước 1 giờ 50 phút trước Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tham-kich-au-si-tre-thiet-mang-sau-cu-huc-cua-con-bo-uc-khong-lo-khien-hang-nghin-khan-gia-hoang-loan-740947.html