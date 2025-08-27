Tai nạn bất ngờ: Dầm cầu khổng lồ rơi xuống sông, nhiều người may mắn thoát khỏi thảm họa

Sự việc xảy ra sau khi xe kéo chở dầm cầu bị lật trong quá trình xây dựng cầu ở Prayagraj, Ấn Độ, vào ngày 26/8. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại đập Phaphamau trong lúc công trình xây dựng cầu 6 làn xe. Một xe kéo chở dầm cầu khổng lồ đã mất lái khiến xe bị lật và dầm cầu nặng rơi xuống sông bên dưới. May mắn thay, dầm cầu không đè trúng người nào có mặt tại hiện trường.

