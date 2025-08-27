Bị xua đuổi, voi hung dữ giẫm đạp một cách tàn bạo khiến người đàn ông tử vong thương tâm

Jaran Promtoo, 60 tuổi, đang chăm sóc cây của mình thì con voi khổng lồ tên là Plai Hoo Phab xông vào vườn của ông ở tỉnh Khon Kaen, Thái Lan. Ông và người giúp việc đã tạo ra những tiếng động lớn cố gắng xua đuổi Plai Hoo Phab nhưng con voi đã nổi điên và giẫm đạp họ một cách tàn bạo. Người giúp việc may mắn sống sót.

