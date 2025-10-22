Ăn lựu có nên ăn hạt không? Ai nên hạn chế ăn lựu?

Lựu là loại quả rất tốt cho sức khỏe. Loại quả này nổi tiếng là thực phẩm chống oxy hóa hiệu quả. Vậy khi ăn lựu có nên ăn hạt không? Ai nên hạn chế ăn lựu?

Lựu là một trong những loại trái cây cung cấp vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Trong quả lựu chứa nhiều chất xơ và hợp chất thực vật giúp ngừa các bệnh mãn tính. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tranh cãi xung quanh việc ăn lựu có nên ăn hạt không?

Ăn lựu có nên ăn hạt không?

Hạt lựu chiếm khoảng 3% trọng lượng quả lựu. Trong Đông y, hạt lựu được cho là thành phần tốt có tính mát, khử trùng và có thể dùng để điều trị tiêu chảy, đại tiện ra máu. Ăn hạt lựu giúp cơ thể sản sinh ra collagen và giúp hệ xương chắc khỏe hơn. Đặc biệt hạt lựu giàu vitamin K và vitamin C rất tốt cho da. Hàm lượng chất xơ trong hạt lựu rất cao cực kỳ tốt cho những ai muốn giảm cân.

Tóm lại lựu ăn hạt được không? Câu trả lời là có. Hạt lựu chín có giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng chống vi khuẩn, chống oxy hóa và tẩy giun hiệu quả. Tuy nhiên chỉ ăn một lượng vừa phải, khi ăn không nên nuốt hạt lựu, người lớn thì cần nhai kỹ trước khi nuốt. Trường hợp nếu nuốt hạt lựu nhiều quá trong một lúc sẽ làm tăng nguy cơ tắc nghẽn đường ruột.

Trẻ em ăn lựu có ăn hạt được không? Đây là nhóm đối tượng không nên nuốt cả hạt vì dễ bị hóc. Thực tế đã có trường hợp trẻ em nguy kịch vì tắc ruột do ăn nhiều hạt lựu. Tốt nhất nên cho trẻ uống nước ép lựu khi đã gạt bỏ hết hạt.

Đồng thời những ai bị táo bón nặng thì không nên ăn hạt lựu. Đối với những người bị viêm dạ dày, sâu răng hay đang gặp các vấn đề về răng miệng thì cần đánh răng ngay sau khi ăn lựu. Hành động này giúp tránh tình trạng răng miệng bị tổn thương nặng hơn. Những người có cơ địa hay nóng trong người cũng cần hạn chế ăn lựu.

Cách tốt nhất là bạn có thể sử dụng máy ép trái cây để ép lựu, vừa giữ được lợi ích sức khoẻ từ hạt lựu lại không gây gánh nặng cho đường tiêu hoá.

Những ai không nên ăn lựu?

Lựu là loại hoa quả phổ biến ở Việt Nam, mùa lựu sẽ diễn ra khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, tức là vào mùa hè. Chính vì vậy đây là loại quả rất được ưa thích bởi hương vị thiên ngọt, màu sắc đẹp mắt và có nhiều dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không nên ăn quá nhiều lựu bởi nó có thể gây ra những tác hại không tốt cho cơ thể. Đối với phụ nữ, mỗi ngày có thể ăn 1 quả lựu hoặc uống 150ml nước ép. Còn đối với nam giới, có thể ăn từ 1 - 2 trái hoặc uống khoảng 200ml nước ép. Bạn có thể ăn lựu hằng ngày nhưng với số lượng vừa đủ để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Bên cạnh đó, không phải ai cũng có thể ăn lựu, dưới đây là những đối tượng không nên ăn hoặc hạn chế ăn để không ảnh hưởng đến sức khỏe:

Bệnh nhân cảm cúm;

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi;

Người đang bị sâu răng hoặc gặp các vấn đề về răng miệng;

Người có cơ địa nóng;

Bệnh nhân tiểu đường tuýp 2;

Người bệnh dạ dày hoặc có các vấn đề về tiêu hóa;

Người bị viêm tụy hoặc viêm tủy;

Người đang dùng thuốc huyết áp, thuốc làm loãng máu, thuốc giảm đau,…

