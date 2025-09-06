Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Dinh dưỡng 06/09/2025 05:00

Mặc dù cực kỳ tốt cho sức khỏe nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng không phải ai cũng có thể ăn quả lựu nhất là đối với người mắc bệnh viêm dạ dày, mắc các bệnh răng miệng, người bị cúm hoặc đái tháo đường...

Quả lựu là một trái cây có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Từ xưa, quả lựu đã trở thành một trong những thành phần trong phương pháp Ayurveda – khoa học y tế có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo.Thêm nữa, lựu là loại quả rẻ tiền và có ở bất cứ đâu.

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả lựu có chứa vitamin C và vitamin B, axit hữu cơ, đường, protein, lipid, canxi, phốt pho, kali và các khoáng chất khác. Trong đó, vitamin C trong quả lựu cao gấp táo 1-2 lần. Thành phần nào của quả lựu cũng mang lại nhiều dưỡng chất.

Công dụng của quả lựu đối với sức khỏe 

Chống ung thư

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy, nước ép lựu có đặc tính kháng viêm và giúp ngăn khối u ung thư phát triển. Thử nghiệm trên động vật chứng minh lựu chứa các chất làm chậm sự phát triển của khối u ung thư gan giai đoạn đầu. Ngoài ra, chiết xuất lựu còn có lợi cho quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tim mạch

Lựu chứa hàm lượng cao sắc tố thực vật anthocyanin và anthoxanthin, tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy các sắc tố này giúp giảm cholesterol "xấu" LDL.

Đây là loại cholesterol làm tắc nghẽn động mạch, dẫn đến các biến cố tim mạch như đau tim, đột quỵ. Ngoài ra, mỗi ngày ăn một trái lựu có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và ngăn ngừa tình trạng dày cứng động mạch.

Cải thiện sức khỏe tiết niệu

Chất chống ô xy hóa polyphenol trong lựu tác dụng làm giảm nồng độ trong máu các chất như oxalat, canxi và phosphat. Đây đều là những chất hình thành sỏi thận. Do đó, ăn hay uống nước ép lựu thường xuyên sẽ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và ngăn ngừa bệnh tái phát.

Ngoài ra, lựu cũng giàu vitamin C và chất chống ô xy hóa nên có tác dụng ngăn vi khuẩn bám vào thành bàng quang và chống nhiễm trùng. Các chất chống ô xy hóa trong lựu giúp giảm viêm, nhờ đó cải thiện sức khỏe đường tiết niệu.

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa

Ăn lựu thường xuyên sẽ cung cấp cho cơ thể hàm lượng chất xơ chất lượng, giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tiêu hóa, đặc biệt là táo bón. Nghiên cứu cho thấy lựu khi vào ruột hoạt động như một prebiotic, tác dụng tăng mức lợi khuẩn, nhờ đó cải thiện sức khỏe đường ruột.

Những người không nên ăn lựu

Người bị sâu răng không nên ăn nhiều lựu: Lựu chứa nhiều đường và axit, có thể làm tăng cảm giác đau răng và gây hại cho sức khỏe răng miệng.

Người bị viêm dạ dày mạn tính cần thận trọng khi ăn lựu: Axit trong lựu kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, gây kích ứng niêm mạc và làm nặng thêm tình trạng bệnh.

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh đái tháo đường chỉ nên ăn lựu với lượng vừa phải: Lựu chứa nhiều đường, làm tăng nhanh lượng đường trong máu, không phù hợp với người bệnh đái tháo đường.

Người bệnh máu khó đông, người sắp phẫu thuật cần thận trọng khi ăn lựu: Lựu giúp lưu thông máu, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu. Tuy nhiên chính tác dụng này sẽ không tốt đối với những người đang bị chảy máu, người sắp phẫu thuật hoặc những người có bệnh máu khó đông.

Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Mỗi ngày ăn một quả lựu, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Lựu là loại trái cây yêu thích của nhiều người. Không chỉ có hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt, lựu còn có thành phần dinh dưỡng phong phú, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   quả lựu công dụng quả lựu dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 7/9/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 7/9/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 7/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 7/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
5 năm sống kham khổ để lo cho mẹ, con gái bật khóc khi biết sự thật

5 năm sống kham khổ để lo cho mẹ, con gái bật khóc khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/9/2025, 3 con giáp 'ăn Lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/9/2025, 3 con giáp 'ăn Lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau phúc đức ngập tràn, lộc lá đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng hôm nay, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sau phúc đức ngập tràn, lộc lá đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cách cúng Rằm tháng 7 năm 2025 đầy đủ, đúng nghi lễ

Cách cúng Rằm tháng 7 năm 2025 đầy đủ, đúng nghi lễ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Rơi xuống hồ thủy lợi, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tử vong

Rơi xuống hồ thủy lợi, nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tử vong

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Sau hôm nay, thứ Bảy 6/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Ngồi chờ con trai đổ xăng, mẹ bị ô tô cán tử vong khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Vụ bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Tạm giữ cô giáo

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: Cô gái trẻ bị nhóm người đánh hội đồng dã man trong đêm, bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điểm danh 3 loại trái cây nên ăn hằng ngày để tốt cho gan, thận nhưng không phải ai cũng biết

Điểm danh 3 loại trái cây nên ăn hằng ngày để tốt cho gan, thận nhưng không phải ai cũng biết

Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Tôm giàu giá trị dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đậu xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng ăn thế nào mới đúng cách, bạn đã biết chưa?

Đậu xanh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng ăn thế nào mới đúng cách, bạn đã biết chưa?

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như "thuốc quý" siêu bổ dưỡng giá cực rẻ

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như "thuốc quý" siêu bổ dưỡng giá cực rẻ

Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết

Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết

Uống nước ép dứa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế

Uống nước ép dứa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế