Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Quả lựu có chứa vitamin C và vitamin B, axit hữu cơ, đường, protein, lipid, canxi, phốt pho, kali và các khoáng chất khác. Trong đó, vitamin C trong quả lựu cao gấp táo 1-2 lần. Thành phần nào của quả lựu cũng mang lại nhiều dưỡng chất.

Quả lựu là một trái cây có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Từ xưa, quả lựu đã trở thành một trong những thành phần trong phương pháp Ayurveda – khoa học y tế có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo.Thêm nữa, lựu là loại quả rẻ tiền và có ở bất cứ đâu.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy, nước ép lựu có đặc tính kháng viêm và giúp ngăn khối u ung thư phát triển. Thử nghiệm trên động vật chứng minh lựu chứa các chất làm chậm sự phát triển của khối u ung thư gan giai đoạn đầu. Ngoài ra, chiết xuất lựu còn có lợi cho quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Cải thiện tim mạch

Lựu chứa hàm lượng cao sắc tố thực vật anthocyanin và anthoxanthin, tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy các sắc tố này giúp giảm cholesterol "xấu" LDL.

Đây là loại cholesterol làm tắc nghẽn động mạch, dẫn đến các biến cố tim mạch như đau tim, đột quỵ. Ngoài ra, mỗi ngày ăn một trái lựu có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và ngăn ngừa tình trạng dày cứng động mạch.

Cải thiện sức khỏe tiết niệu

Chất chống ô xy hóa polyphenol trong lựu tác dụng làm giảm nồng độ trong máu các chất như oxalat, canxi và phosphat. Đây đều là những chất hình thành sỏi thận. Do đó, ăn hay uống nước ép lựu thường xuyên sẽ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và ngăn ngừa bệnh tái phát.

Ngoài ra, lựu cũng giàu vitamin C và chất chống ô xy hóa nên có tác dụng ngăn vi khuẩn bám vào thành bàng quang và chống nhiễm trùng. Các chất chống ô xy hóa trong lựu giúp giảm viêm, nhờ đó cải thiện sức khỏe đường tiết niệu.

Hỗ trợ tiêu hóa

Ăn lựu thường xuyên sẽ cung cấp cho cơ thể hàm lượng chất xơ chất lượng, giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tiêu hóa, đặc biệt là táo bón. Nghiên cứu cho thấy lựu khi vào ruột hoạt động như một prebiotic, tác dụng tăng mức lợi khuẩn, nhờ đó cải thiện sức khỏe đường ruột.

Những người không nên ăn lựu

Người bị sâu răng không nên ăn nhiều lựu: Lựu chứa nhiều đường và axit, có thể làm tăng cảm giác đau răng và gây hại cho sức khỏe răng miệng.

Người bị viêm dạ dày mạn tính cần thận trọng khi ăn lựu: Axit trong lựu kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, gây kích ứng niêm mạc và làm nặng thêm tình trạng bệnh.

Người mắc bệnh đái tháo đường chỉ nên ăn lựu với lượng vừa phải: Lựu chứa nhiều đường, làm tăng nhanh lượng đường trong máu, không phù hợp với người bệnh đái tháo đường.

Người bệnh máu khó đông, người sắp phẫu thuật cần thận trọng khi ăn lựu: Lựu giúp lưu thông máu, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu. Tuy nhiên chính tác dụng này sẽ không tốt đối với những người đang bị chảy máu, người sắp phẫu thuật hoặc những người có bệnh máu khó đông.