5 đối tượng nên hạn chế hoặc không nên ăn quả Lựu nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng 

Dinh dưỡng 08/10/2025 11:30

Lựu là loại quả mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Mặc dù cự kỳ tốt nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thì ăn nhiều lựu cũng sẽ gây ra một số vấn đề không tốt cho sức khỏe.

Quả lựu được mệnh danh là "siêu trái cây" nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao, vitamin và khoáng chất. Nước ép lựu rất nổi tiếng với công dụng bảo vệ tim mạch và làm đẹp da. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thưởng thức loại quả bổ dưỡng này một cách thoải mái.

5 đối tượng nên hạn chế hoặc không nên ăn quả Lựu nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 5 nhóm đối tượng nên cẩn trọng khi tiêu thụ quả lựu:

Người có tiền sử dị ứng hoặc nhạy cảm

Lựu, mặc dù ít gây dị ứng hơn các loại trái cây khác, vẫn có thể gây ra phản ứng dị ứng ở một số người. Các triệu chứng dị ứng thường gặp bao gồm ngứa họng, nổi mề đay, khó thở, chảy nước mũi hoặc sưng mặt. Nếu bạn có cơ địa nhạy cảm hoặc đã từng dị ứng với các loại trái cây khác, nên thử một lượng nhỏ trước và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Người có vấn đề về dạ dày hoặc viêm loét tiêu hóa

Lựu, đặc biệt là nước ép lựu, có tính axit tương đối cao.

Nguy cơ: Khi tiêu thụ một lượng lớn, axit này có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng hoặc trào ngược axit.

5 đối tượng nên hạn chế hoặc không nên ăn quả Lựu nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nếu bạn có tiền sử bệnh dạ dày, chỉ nên ăn lựu sau bữa ăn (khi dạ dày đã có thức ăn) và không nên uống nước ép lựu quá chua.

Người đang sử dụng thuốc điều trị huyết áp cao (Thuốc hạ áp)

Lựu có khả năng làm giảm huyết áp tự nhiên. Đối với người đang dùng thuốc hạ huyết áp theo toa, việc tiêu thụ lựu thường xuyên hoặc với số lượng lớn có thể làm cho huyết áp bị giảm quá mức (hạ huyết áp), dẫn đến choáng váng, chóng mặt hoặc ngất xỉu. Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh liều lượng thuốc hoặc khẩu phần lựu.

Người đang dùng thuốc làm loãng máu (chống đông máu)

Lựu đã được chứng minh có tác dụng làm chậm quá trình đông máu.

Nguy cơ: Khi kết hợp với các loại thuốc chống đông máu như Warfarin (Coumadin), lựu có thể làm tăng nguy cơ chảy máu quá mức hoặc bầm tím.

Lưu ý: Nếu đang điều trị bằng thuốc làm loãng máu, bạn nên tránh tiêu thụ lựu hoặc nước ép lựu với số lượng lớn để tránh tương tác thuốc nguy hiểm.

5 đối tượng nên hạn chế hoặc không nên ăn quả Lựu nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị cảm lạnh hoặc đang có vấn đề về hô hấp cấp tính

Theo Đông y, quả lựu có tính ấm. Đối với những người đang bị cảm lạnh, sốt hoặc mắc các bệnh hô hấp có tính nóng (ví dụ: ho khan, viêm họng rát), việc ăn lựu có thể làm tăng thêm nhiệt trong cơ thể, khiến tình trạng bệnh trở nên khó chịu và kéo dài hơn.

Bạn nên nhớ rằng, việc ăn lựu điều độ sẽ mang lại nhiều lợi ích. Chỉ những người thuộc các nhóm trên mới cần đặc biệt cẩn trọng.

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Quả lựu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng 4 nhóm người này nên lưu ý khi ăn

Mặc dù cực kỳ tốt cho sức khỏe nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng không phải ai cũng có thể ăn quả lựu nhất là đối với người mắc bệnh viêm dạ dày, mắc các bệnh răng miệng, người bị cúm hoặc đái tháo đường...

Từ khóa:   quả lựu công dụng quả lựu ai không nên ăn lựu

