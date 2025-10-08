Bé trai 11 tuổi bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo

Đời sống 08/10/2025 13:37

Ngày 8/10, Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) đang xác minh, làm rõ trình báo của một bé trai nghi bị một người phụ nữ giật 140 tờ vé số khi em đang đi bán trên một con đường thuộc địa bàn xã.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 7/10, Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị LTĐN (quê quán tỉnh An Giang nơi ở hiện tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) tố giác sự việc con ruột chị là LĐP (11 tuổi) trong lúc đi bán vé số thì bị một người phụ nữ điều khiển xe mô tô chiếm đoạt 140 tờ vé số.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 9h24 ngày 7-10, tại nhà trọ thuộc Khu phố 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, chị N giao cho con trai 140 vé số gồm các đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

P nhận vé số cầm trên tay, điều khiển xe đạp đi bán. Khi P đi đến đoạn đường bê tông thuộc Khu phố 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh thì có một người phụ nữ điều khiển xe Wave đến tiếp cận P hỏi mua vé số.

Khi cầm được vé số, người phụ nữ nói với P “nhà cô có chiếc xe đạp điện cho con, chạy theo cô”. P nghe vậy định đạp xe chạy theo người phụ nữ thì người này tăng ga bỏ chạy cầm theo 140 tờ vé số.

Lúc này, bé trai hoảng hốt đạp xe đuổi theo nhưng bị té ngã, đầu gối trầy xước. Thấy vậy, một tài xế ô tô đi ngang đã dừng xe lại giúp đỡ và đưa bé đến Công an xã Đức Hòa để trình báo sự việc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cơ quan chức năng đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh nhân thân người phụ nữ liên quan và trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ.

Sự việc bé trai 11 tuổi bị té ngã đã được camera nhà dân gần đó chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người muốn công an sớm tìm ra thủ phạm.

Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng

Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng

Tin vào việc ăn ếch sống có thể giúp "hấp thụ dương khí", giảm đau lưng, cụ bà ở Trung Quốc nhập viện vì nhiễm ký sinh trùng nặng.

Từ khóa:   giật vé số mạng xã hội tin moi

