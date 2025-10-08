Khi nước lũ tràn về, lo sợ tài sản bị lũ cuốn, người phụ nữ ở Thanh Hóa ra chằng buộc đã không may bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 8/10, bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch UBND xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm bà T.T.D. (SN 1966, trú tại thôn Chum, thuộc xã này bị nước lũ cuốn trôi.

Theo bà Tâm, đêm 6/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, trên địa bàn xã có mưa lớn. Khoảng 21h30, bà T.T.D. ra khu vực khe suối gần nhà để buộc lại các cây luồng đã bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

“Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động người, phương tiện tìm kiếm liên tục trong 2 ngày qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Khu vực nạn nhân gặp nạn nằm giữa 2 nhà máy thủy điện, nước lũ chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn” – đại diện UBND xã Thiết Ống cho hay.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã huy động người, phương tiện, tìm kiếm liên tục, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.

Bà Tâm cũng cho biết, khu vực nạn nhân gặp nạn nằm trên lưu vực sông Mã, giữa 2 nhà máy thủy điện, do thủy điện xả lũ, nước chảy xiết, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

