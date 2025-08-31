Giá vàng hôm nay 31/8/2025: Liên tục lập đỉnh, giá vàng SJC sắp cán mốc 131 triệu đồng/lượng

Đời sống 31/08/2025 09:53

Hôm nay, ngày 31/8/2025 giá vàng không ngừng lập đỉnh mới ở thị trường trong nước, được cả chuyên gia lẫn nhà đầu tư dự báo còn tiếp tục tăng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới trong tuần này. Hiện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng 129,1 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC tăng lên 1,5 triệu đồng thay vì chỉ 1 triệu đồng/lượng như cuối tuần qua. Do vậy, người mua vàng miếng sau một tuần chỉ còn lãi 2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng lập kỷ lục mới khi mua vào 122,5 triệu đồng và bán ra 125 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng sau một tuần. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC giữ nguyên ở mức 2,5 triệu đồng mỗi lượng nên người mua vào sau một tuần lãi thấp hơn vàng miếng, chỉ đạt 1,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 31/8/2025: Liên tục lập đỉnh, giá vàng SJC sắp cán mốc 131 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước lập đỉnh mới. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Riêng ở các công ty khác như Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn 122,6 triệu đồng, bán ra 125,6 và giữ nguyên chênh lệch giá mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua chỉ có lãi 1 triệu đồng…

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở 3.448 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD so với tuần trước (tương đương mức tăng 2,5 triệu đồng). Giới đầu tư kỳ vọng kim loại quý sẽ hưởng lợi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể hạ lãi suất ngay tháng 9, trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và lạm phát tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, dòng tiền cũng tiếp tục chọn vàng như kênh đầu tư an toàn khi giá vượt vùng tâm lý 3.400 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 31/8/2025: Liên tục lập đỉnh, giá vàng SJC sắp cán mốc 131 triệu đồng/lượng - Ảnh 2
Thị trường giá vàng chốt tuần ở 3.448 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD so với tuần trước (tương đương mức tăng 2,5 triệu đồng). Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều đồng loạt dự báo giá vàng tăng tiếp. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 14 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có tới 86% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; không ai nhận định giá vàng giảm và 14% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 179 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 68% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 17% dự báo giá vàng giảm và 16% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.

Dù giá vàng thế giới được dự báo tăng tiếp nhưng vẫn đang thấp hơn nhiều so với giá vàng trong nước. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng thương mại vào khoảng 110 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC tới trên 20 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian qua.

Giá vàng hôm nay 30/8/2025: Tăng rất mạnh, vàng SJC đạt đỉnh mới, tiến lên mốc 131 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/8/2025: Tăng rất mạnh, vàng SJC đạt đỉnh mới, tiến lên mốc 131 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 30/8/2025 giá vàng trong nước tăng cực mạnh, xô đổ mọi kỷ lục khi vượt xa mức 130 triệu đồng mỗi lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC tăng

TIN MỚI NHẤT

Đồng Nai: Nữ tài xế lái ô tô lên vỉa hè tông vỡ kính cửa hàng điện tử

Đồng Nai: Nữ tài xế lái ô tô lên vỉa hè tông vỡ kính cửa hàng điện tử

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài phủi sạch khó khăn sau ngày mai (1/9/2025), 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Thần Tài phủi sạch khó khăn sau ngày mai (1/9/2025), 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đang đi hóng gió ngoài sân người phụ nữ bỗng thấy cảnh tượng nổi ga gà trên tường liền hô to người đến hỗ trợ

Đang đi hóng gió ngoài sân người phụ nữ bỗng thấy cảnh tượng nổi ga gà trên tường liền hô to người đến hỗ trợ

Video 3 giờ 29 phút trước
Sau gần 2 giờ vật lộn, người dân đã bắt được con trăn khổng lồ dài 8,3 mét bò vào vườn ổi

Sau gần 2 giờ vật lộn, người dân đã bắt được con trăn khổng lồ dài 8,3 mét bò vào vườn ổi

Video 3 giờ 33 phút trước
Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/9-2/9), 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/9-2/9), 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn khỏe ảnh hưởng đến sức khỏe?

Đậu xanh có tác dụng gì? Ai không nên ăn khỏe ảnh hưởng đến sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Không mua được vé máy bay, người đàn ông có hành động gây sốc khiến những người chứng kiến sợ hãi

Không mua được vé máy bay, người đàn ông có hành động gây sốc khiến những người chứng kiến sợ hãi

Video 4 giờ 33 phút trước
Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 31/8/2025, 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', làm đâu trúng đó, tiền bạc tiêu thả ga ai cũng phát hờn

Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 31/8/2025, 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', làm đâu trúng đó, tiền bạc tiêu thả ga ai cũng phát hờn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Bão số 6 ảnh hưởng thế nào đến thời tiết Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9?

Bão số 6 ảnh hưởng thế nào đến thời tiết Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9?

Xã hội 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Nữ tài xế lái ô tô lên vỉa hè tông vỡ kính cửa hàng điện tử

Đồng Nai: Nữ tài xế lái ô tô lên vỉa hè tông vỡ kính cửa hàng điện tử

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Tây Ninh: Phát hiện cô gái tử vong dưới kênh, bạn trai mất tích bí ẩn sau mâu thuẫn tình cảm

Tây Ninh: Phát hiện cô gái tử vong dưới kênh, bạn trai mất tích bí ẩn sau mâu thuẫn tình cảm

TP.HCM: Cháy lò nung của công ty xử lý nhiệt, làm náo loạn cả khu vực

TP.HCM: Cháy lò nung của công ty xử lý nhiệt, làm náo loạn cả khu vực

TP.HCM: Va chạm với xe tải, xe máy văng bánh trước, thiếu niên 16 tuổi tử vong tại chỗ

TP.HCM: Va chạm với xe tải, xe máy văng bánh trước, thiếu niên 16 tuổi tử vong tại chỗ

An Giang: Đối tượng siết cổ anh họ đến chết ra đầu thú, bất ngờ trước lời khai của nghi phạm

An Giang: Đối tượng siết cổ anh họ đến chết ra đầu thú, bất ngờ trước lời khai của nghi phạm