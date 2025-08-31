Giá vàng hôm nay 31/8/2025: Liên tục lập đỉnh, giá vàng SJC sắp cán mốc 131 triệu đồng/lượng

Theo thông tin báo Thanh Niên , giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới trong tuần này. Hiện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng 129,1 triệu đồng, bán ra 130,6 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC tăng lên 1,5 triệu đồng thay vì chỉ 1 triệu đồng/lượng như cuối tuần qua. Do vậy, người mua vàng miếng sau một tuần chỉ còn lãi 2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Riêng ở các công ty khác như Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn 122,6 triệu đồng, bán ra 125,6 và giữ nguyên chênh lệch giá mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua chỉ có lãi 1 triệu đồng…

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng lập kỷ lục mới khi mua vào 122,5 triệu đồng và bán ra 125 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng sau một tuần. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC giữ nguyên ở mức 2,5 triệu đồng mỗi lượng nên người mua vào sau một tuần lãi thấp hơn vàng miếng, chỉ đạt 1,5 triệu đồng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở 3.448 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD so với tuần trước (tương đương mức tăng 2,5 triệu đồng). Giới đầu tư kỳ vọng kim loại quý sẽ hưởng lợi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể hạ lãi suất ngay tháng 9, trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và lạm phát tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, dòng tiền cũng tiếp tục chọn vàng như kênh đầu tư an toàn khi giá vượt vùng tâm lý 3.400 USD/ounce.

Thị trường gi á vàng ch ốt tuần ở 3.448 USD/ounce, t ăng kho ảng 80 USD so với tuần tr ư ớc (t ương đương m ức t ăng 2,5 tri ệu đ ồng). Ảnh: Báo Người Lao Động.

Khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều đồng loạt dự báo giá vàng tăng tiếp. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 14 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có tới 86% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; không ai nhận định giá vàng giảm và 14% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 179 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 68% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 17% dự báo giá vàng giảm và 16% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.

Dù giá vàng thế giới được dự báo tăng tiếp nhưng vẫn đang thấp hơn nhiều so với giá vàng trong nước. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng thương mại vào khoảng 110 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC tới trên 20 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian qua.