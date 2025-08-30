Giá vàng hôm nay 30/8/2025: Tăng rất mạnh, vàng SJC đạt đỉnh mới, tiến lên mốc 131 triệu đồng/lượng

Đời sống 30/08/2025 09:31

Hôm nay, ngày 30/8/2025 giá vàng trong nước tăng cực mạnh, xô đổ mọi kỷ lục khi vượt xa mức 130 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, trong nước, giá vàng cũng xô đổ mọi kỷ lục từ trước đến nay khi tiến lên đỉnh lịch sử. Giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 1,3 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 129,1 triệu đồng và bán ra lên 130,6 triệu đồng mỗi lượng. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới gần 20,5 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng khi mua vào lên 122,5 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng và cũng ghi nhận kỷ lục mới. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn lên 122,5 triệu đồng và bán ra 125,5 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại công ty SJC là 2,5 triệu đồng/lượng và tại nhiều doanh nghiệp khác 3 triệu đồng. Điều này tương ứng người mua vào sẽ bị lỗ ngay 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay 30/8/2025: Tăng rất mạnh, vàng SJC đạt đỉnh mới, tiến lên mốc 131 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Người Lao Động, tính đến đầu ngày 30/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.448 USD/ounce, tăng 48 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.400 USD/ounce). Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 đã đạt mức 3.511 USD/ounce, tăng 38 USD so với phiên trước đó.

Sự bứt phá của giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật trên thị trường, khi các nhà đầu tư tận dụng xu hướng tăng để tham gia. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Các chỉ số Dowjones giảm 92 điểm, S&P 500 giảm 41 điểm và Nasdaq giảm 249 điểm. Nhà đầu tư đã bán thao cổ phiếu và dịch chuyển vốn vào vàng để trú ẩn vốn an toàn. Giá vàng hôm đương nhiên tăng mạnh.

Ngoài ra, giá vàng hôm nay còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao dữ liệu kinh tế Mỹ và khả năng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Nếu Fed phát tín hiệu nới lỏng chính sách, giá vàng có thể tiếp tục được củng cố do đồng USD yếu đi.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, SJC tiếp tục xác lập kỷ lục mới gần sát 130 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, SJC tiếp tục xác lập kỷ lục mới gần sát 130 triệu đồng

Hôm nay, ngày 29/8/2025, giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, đạt mức cao nhất trong 3 tuần qua. Vàng SJC trong nước bán ra 128,9 triệu đồng.

